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Таловєров пояснив, як збірна України хоче виступити на Олімпіаді-2024

13 липня 2024 18:09
Валерій Ковалевич - Редактор
Таловєров розповів про підготовку збірної України до Олімпіади-2024
Максим Таловерів (ліворуч) та Георгій Судаков у збірній України. Фото: instagram.com/maxitaloverov/
Валерій Ковалевич - Редактор

Захисник австрійського клубу ЛАСК та Олімпійської збірної України Максим Таловєров поділився думкою про підготовку до турніру у Парижі. Команда Максима Ротаня готується до дебюту на Олімпіаді.

Таловєров готується до другого великого змагання за літом, нагадує офіційний сайт УАФ.

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Збірна України з футболу вперше в історії виступить на Олімпійських іграх у Парижі. Максим Таловєров є одним із найдосвідченіших гравців "синьо-жовтих". Ще декілька тижнів тому він перебував у таборі команди Сергія Реброва, яка брала участь у Євро-2024.

Олімпійська збірна України
Олімпійська збірна України. Фото: instagram.com/uafukraine/

Що Таловєров сказав про Олімпіаду

Молодий захисник розуміє, що має авторитет в олімпійській збірній України. Він був у складі команди, яка виборола олімпійську ліцензію завдяки успішному виступу на молодіжному Євро-2023. Однак Таловєров спілкується з партнерами по команді, як з рівними, хоча завжди готовий прийти на допомогу.

Максим Таловерів
Максим Таловєров у збірній України. Фото: instagram.com/uafukraine/

Футболіст пояснив, що справляється з навантаженням, з яким йому довелося зіткнутися цього літа. Після закінчення сезону в клубному футболі він одразу ж прибув до табору збірної України для підготовки до Євро-2024, а тепер в олімпійській команді чекає на початок Ігор у Парижі.

"Коли граєш за збірну, це завжди відповідальність. Це велика честь для нас, особливо враховуючи, що це буде перша участь України у футбольному турнірі Олімпіади. Ми вписали наші імена в історію і це класно. Дуже чекаємо на перший матч на Олімпійських іграх", — заявив Таловєров.

Футбольний олімпійський турнір триватиме з 24 липня до 9 серпня. Графік матчів збірної України на груповому етапі:

  • 24 липня. Ірак — Україна;
  • 27 липня. Україна — Марокко;
  • 30 липня. Україна — Аргентина.

Нагадаємо, Судаков готується до трансферу з "Шахтаря" — клуб отримає вигідну пропозицію.

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спорт футбол Олімпійські ігри Олімпіада-2024 Максим Таловєров Олімпійська збірна України

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