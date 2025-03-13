Таловеров поспорил с Ребровым из-за заявления тренера сборной Украины

Максим Таловеров отвечает на вопросы. Фото: instagram.com/tal.04/

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров заявил, что в нынешнем составе национальной команды нет лидера. Эти слова повлекли за собой шквал критики в адрес наставника.

Защитник "сине-желтых" Максим Таловеров прокомментировал тезис тренера по поводу команды в интервью YouTube-каналу "Взбірна".

Читайте также:

Сборная Украины 20 и 23 марта сыграет матчи плей-офф Лиги Наций. Соперником "сине-желтых" станет национальная команда Бельгии. Выбор заявки футболистов перед этим противостоянием удивил многих экспертов. Сергею Реброву пришлось прокомментировать ситуацию, однако не все болельщики поняли, что хотел сказать тренер.

Сергей Ребров наблюдает за тренировкой. Фото: УАФ

Таловеров оправдал Реброва

Защитник сборной Украины Максим Таловеров объяснил, почему наставник команды сказал об отсутствии в ней лидера. По словам игрока английского "Плимута", Ребров таким образом попытался мотивировать игроков перед важными матчами.

Максим Таловеров в поединке за "Плимут". Фото: instagram.com/tal.04/

Таловеров утверждает, что в сборной Украины есть футболисты, которые готовы повести команду за собой и помочь ей в сложный момент. Защитник не сомневается в том, что слова Реброва будут правильно истолкованы игроками "сине-желтых". Футболисты постараются приложить максимум сил для победы над Бельгией.

Максим Таловеров зимой перешел в английский "Плимут", который выступает в Чемпионшипе. Защитник сыграл за новую команду 8 матчей, в которых забил 1 гол.

Тем временем завершилась стадия 1/8 Лиги чемпионов. Появился новый фаворит на победу в этом турнире.

А киевское "Динамо" упустило возможность подписать перспективного игрока, который будет выступать в России.

Вместо этого столичный клуб заключил контракт с травмированным футболистом, который не может выиграть на поле.

Скандал в матче с "Зарей" стал далеко не первым в истории "Динамо" — вспоминаем самые резонансные ситуации в клубе.