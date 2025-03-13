Таловєров посперечався з Ребровим через заяву тренера збірної України

Максим Таловєров відповідає на запитання. Фото: instagram.com/tal.04/

Головний тренер збірної України Сергій Ребров заявив, що в нинішньому складі національної команди немає лідера. Ці слова спричинили шквал критики на адресу наставника.

Захисник "синьо-жовтих" Максим Таловєров прокоментував тезу тренера щодо команди в інтерв'ю YouTube-каналу "Взбірна".

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Сергій Ребров спостерігає за тренуванням. Фото: УАФ

Таловєров виправдав Реброва

Захисних збірної України Максим Таловєров пояснив, чому наставник команди сказав про відсутність у ній лідера. За словами гравця англійського "Плімута", Ребров таким чином спробував мотивувати гравців перед важливими матчами.

Максим Таловєров у поєдинку за "Плімут". Фото: instagram.com/tal.04/

Таловєров стверджує, що в збірній України є футболісти, які готові повести команду за собою і допомогти їй у складний момент. Захисник не сумнівається в тому, що слова Реброва будуть правильно витлумачені гравцями "синьо-жовтих". Футболісти постараються докласти максимум сил для перемоги над Бельгією.

Максим Таловєров взимку перейшов до англійського "Плімута", який виступає в Чемпіоншипі. Захисник зіграв за нову команду 8 матчів, у яких забив 1 гол.

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