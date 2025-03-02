Таловеров рассказал о помощи Мудрика и других футболистов Украине

Максим Таловеров и Михаил Мудрик в составе сборной Украины. Фото: instagram.com/tal.04

Украина продолжает войну за независимость против Российской Федерации. Стране помогают как простые граждане, так и известные спортсмены, в частности футболисты.

Защитник английского "Плимута" Максим Таловеров рассказал Guadian, как украинские футболисты помогают Украине в войне с Россией.

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Он вспомнил как бывших игроков, так и нынешних украинских сборников. В частности, очень известные фамилии.

Максим Таловеров в сборной Украины. Фото: instagram.com/tal.04

Что рассказал Таловеров

Максим Таловеров вспомнил, как Андрей Шевченко и Александр Зинченко "организовали благотворительный матч Game4Ukraine на "Стэмфорд Бридж".

"Я знаю, что Мудрик очень помогает, но вы этого не найдете в газетах", — отметил он.

Таловеров подчеркнул, что не знает ни одного игрока, который не хотел бы помочь.

"Конечно, каждый день такой тяжелый, и иногда ты пытаешься найти несколько вещей, которые заставят тебя немного улыбнуться. Было бы легко быть серьезным и все время думать о войне, но тогда можно уничтожить себя морально. Надеюсь, она закончится как можно скорее, и мы победим. Закончится так, как мы хотим. Надеюсь", — резюмировал он.

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