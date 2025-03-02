Таловєров розповів про допомогу Мудрика та інших футболістів Україні

Таловєров розкрив секрет про Мудрика та допомогу Україні
Україна продовжує війну за незалежність проти Російської Федерації. Країні допомагають як прості громадяни, так і відомі спортсмени, зокрема футболісти.
Захисник англійського "Плімута" Максим Таловєров розказав Guadian, як українські футболісти допомагають Україні у війні з Росією.
Він згадав як колишніх гравців, так і нинішніх українських збірників. Зокрема, дуже відомі прізвища.
Що розповів Таловєров
Максим Таловєров згадав, як Андрій Шевченко та Олександр Зінченко "організували благодійний матч Game4Ukraine на "Стемфорд Брідж".
"Я знаю, що Мудрик дуже допомагає, але ви цього не знайдете в газетах", — зазначив він.
Таловєров підкреслив, що не знає жодного гравця, який не хотів би допомогти.
"Звичайно, кожен день такий важкий, і іноді ти намагаєшся знайти кілька речей, які змусять тебе трохи посміхнутися. Було б легко бути серйозним і весь час думати про війну, але тоді можна знищити себе морально. Сподіваюся, вона закінчиться якомога швидше, і ми переможемо. Закінчиться так, як ми хочемо. Сподіваюся", — резюмував він.
Нагадаємо, українці активно грають у футбол за кордоном, є п'ять дуже відомих легіонерів, про яких останнім часом стали забувати.
Колишній гравець київського "Динамо" Олександр Алієв показав свою нову дівчину.
Є три футбольні клуби, які зараз зникли з футбольної мапи України, але у майбутньому можуть відродитись.
Колишній захисник "Динамо" Каха Каладзе прокоментував суперечку між Володимиром Зеленським та Дональдом Трампом.
Читайте Новини.LIVE!