Таловєров розповів про допомогу Мудрика та інших футболістів Україні

Максим Таловєров та Михайло Мудрик у складі збірної України. Фото: instagram.com/tal.04

Україна продовжує війну за незалежність проти Російської Федерації. Країні допомагають як прості громадяни, так і відомі спортсмени, зокрема футболісти.

Захисник англійського "Плімута" Максим Таловєров розказав Guadian, як українські футболісти допомагають Україні у війні з Росією.

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Максим Таловєров у збірній України. Фото: instagram.com/tal.04

Що розповів Таловєров

Максим Таловєров згадав, як Андрій Шевченко та Олександр Зінченко "організували благодійний матч Game4Ukraine на "Стемфорд Брідж".

"Я знаю, що Мудрик дуже допомагає, але ви цього не знайдете в газетах", — зазначив він.

Таловєров підкреслив, що не знає жодного гравця, який не хотів би допомогти.

"Звичайно, кожен день такий важкий, і іноді ти намагаєшся знайти кілька речей, які змусять тебе трохи посміхнутися. Було б легко бути серйозним і весь час думати про війну, але тоді можна знищити себе морально. Сподіваюся, вона закінчиться якомога швидше, і ми переможемо. Закінчиться так, як ми хочемо. Сподіваюся", — резюмував він.

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