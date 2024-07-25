Таловеров признал вину за пенальти в матче сборной Украины на Олимпиаде

Максим Таловеров в сборной Украины. Фото: instagram.com/maxitaloverov/

Максим Таловеров принял участие в первом матче сборной Украины на Олимпийских играх. "Сине-желтые" сумели открыть счет в поединке с Ираком, но пропустили два гола и проиграли.

Таловеров став виновником пенальти в ворота сборной Украины, напоминает "Суспільне спорт".

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Валентин Рубчинский забил первый гол сборной Украины в истории олимпийских игр. Но буквально четыре минуты спустя Максим Таловеров нарушил правила на сопернике в своей штрафной, и судья назначил пенальти в ворота Кирилла Фесюна. Сборная Ирака реализовала одиннадцатиметровый удар, а затем забила победный гол.

Максим Таловеров на Олимпиаде-2024. Фото: instagram.com/uafukraine/

Что Таловеров сказал о пенальти

Защитник австрийского клуба ЛАСК признал, что подтолкнул иракского футболиста перед своими воротами. Формально у рефери был повод для назначения пенальти. При этом Максим Таловеров заявил, что соперник "нырнул" после контракта в штрафной сборной Украины. Однако арбитр проигнорировал поведение игрока из Ирака.

Таловеров расстроен тем, что его ошибка привела к поражению сборной Украины. Он извинился перед тренерским штабом и партнерами по команде. Футболист надеется, что "сине-желтые" еще смогут исправить ситуацию на турнире.

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