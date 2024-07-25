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Таловєров визнав свою провину в епізоді з пенальті на Олімпіаді

25 липня 2024 14:17
Валерій Ковалевич - Редактор
Таловєров визнав провину за пенальті у матчі збірної України на Олімпіаді
Максим Таловєров у збірній України. Фото: instagram.com/maxitaloverov/
Валерій Ковалевич - Редактор

Максим Таловєров взяв участь у першому матчі збірної України на Олімпійських іграх. "Синьо-жовті" зуміли відкрити рахунок у поєдинку з Іраком, але пропустили два голи та програли.

Таловєров став винуватцем пенальті у ворота збірної України, нагадує "Суспільне спорт".

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Валентин Рубчинський забив перший гол збірної України в історії олімпійських ігор Але буквально через чотири хвилини Максим Таловєров порушив правила на супернику у своєму штрафному майданчику, і суддя призначив пенальті у ворота Кирила Фесюна. Збірна Іраку реалізувала одинадцятиметровий удар, а потім забила переможний гол.

Максим Таловерів
Максим Таловєров на Олімпіаді-2024. Фото: instagram.com/uafukraine/

Що Таловєров сказав про пенальті

Захисник австрійського клубу ЛАСК визнав, що підштовхнув іракського футболіста перед своїми воротами. Формально у рефері був привід призначення пенальті. При цьому Максим Таловєров заявив, що суперник "пірнув" після контракту у штрафному майданчику збірної України. Проте арбітр проігнорував поведінку гравця з Іраку.

Таловєров засмучений тим, що його помилка призвела до поразки збірної України. Він перепросив перед тренерським штабом та партнерами по команді. Футболіст сподівається, що "синьо-жовті" ще зможуть виправити ситуацію на турнірі.

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спорт футбол Олімпійські ігри Олімпіада-2024 Максим Таловєров Олімпійська збірна України

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