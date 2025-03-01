Таловеров забил Манчестер Сити, но Плимут вылетел из Кубка Англии

Максим Таловеров. Фото: "Плимут"

В 1/8 финала Кубка Англии "Плимут" сыграл с "Манчестер Сити". С первых минут вышел на поле центральный защитник клуба из Чемпионшипа Максим Таловеров.

Украинский защитник отметился в матче голом, передает портал Новини.LIVE.

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На выезде против "Манчестер Сити" "Плимут" играл от обороны и позволил сопернику доминировать в контроле мяча.

На 38-й минуте Таловеров отметился голом после углового. Однако до перерыва О'Райли сравняли счет.

Во втором тайме "Ман Сити" продолжил давить, а в результате этого О'Райли сделал дубль, а Де Брюйне установил окончательный счет.

"Манчестер Сити" — "Плимут" — 3:1

Голы: О'Райли, 45+1, 76, Де Брюйне, 90 — Таловеров, 38

"Манчестер Сити": Ортега — Льюис, Рейс, Аке (Диаш, 46), О'Райли — Де Брюйне, Гюндоган — Макейти, Силва, Грилиш — Фоден (Гонсалес, 83).

"Плимут": Гезерд — Таловеров, Плегусуэло, Катич — Мумба (Аль-Гадж, 64), Гьяби (Готон, 63), Боатенг, Огбета (Пухач, 71) — Соринола (Сюч, 80), Райт — Бунду (Байду, 64).

В этом сезоне Таловеров забил два гола в семи матчах за "Плимут".

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