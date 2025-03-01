Таловєров забив Манчестер Сіті, але Плімут вилетів з Кубка Англії

Максим Таловєров. Фото: "Плімут"

В 1/8 фіналу Кубка Англії "Плімут" зіграв з "Манчестер Сіті". З перших хвилин зіграв центральний захисник клубу з Чемпіоншипу Максим Таловєров.

Український захисник відзначився в матчі голом, передає портал Новини.LIVE.

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На виїзді проти "Манчестер Сіті" "Плімут" грав від оборони й дозволив супернику домінувати в контролі м’яча.

На 38-й хвилині Таловєров відзначився голом після кутового. Проте до перерви О’Райлі зрівняли рахунок.

У другому таймі "Ман Сіті" продовжив тиснути, а в результаті цього О’Райлі зробив дубль, а Де Брюйне встановив кінцевий рахунок.

"Манчестер Сіті" — "Плімут" — 3:1

Голи: О’Райлі, 45+1, 76, Де Брюйне, 90 — Таловєров, 38

"Манчестер Сіті": Ортега — Льюїс, Рейс, Аке (Діаш, 46), О’Райлі — Де Брюйне, Гюндоган — Макейті, Сілва, Гріліш — Фоден (Гонсалес, 83).

"Плімут": Гезерд — Таловєров, Плегусуело, Катич — Мумба (Аль-Гадж, 64), Г’ябі (Готон, 63), Боатенг, Огбета (Пухач, 71) — Сорінола (Сюч, 80), Райт — Бунду (Байду, 64).

Цього сезону Таловєров забив два голи в семи матчах за "Плімут".

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