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Таловеров уехал из сборной Украины — какая причина

18 марта 2025 13:42
Иван Крутогоров - Редактор
Сборная Украины потеряла первого игрока перед матчем с Бельгией
Максим Таловеров перед тренировкой. Фото: instagram.com/uafukraine/
Иван Крутогоров - Редактор

Сборная Украины продолжает готовиться к противостоянию с Бельгией в плей-офф Лиги Наций. Со сборной "сине-желтых" уехал один из футболистов, который набрал хорошую форму в этом году.

Случилось то, чего опасался главный тренер Сергей Ребров, сообщает официальный сайт УАФ. 

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В середине текущего сезона Максим Таловеров переехал из Австрии в Англию и подписал контракт с местным "Плимутом", который борется за выживание в Чемпионшипе. Украинский защитник быстро стал одним из лидеров команды и любимцем болельщиков. Он получил вызов в лагерь "сине-желтых" на матчи с Бельгией, но не сможет выйти на поле. 

Максим Таловеров
Максим Таловеров уезжает из сборной Украины. Фото: скриншот instagram.com/uafukraine/

Что случилось с Таловеровым 

Во время тренировки 24-летний защитник травмировал коленный сустав. Футболист почувствовал дискомфорт в ноге и покинул поле. Позже он попрощался с другими игроками и уехал в "Плимут", где и будет восстанавливаться от последствий повреждения. В ближайшее время Максим не сможет играть. 

В расположении Сергея Реброва осталось только три центральных защитника — Илья Забарный, Николай Матвиенко и Валерий Бондарь. Первые двое, вероятнее всего, и составят пару центральных игроков обороны в основном составе. Но не исключено, что тренерский штаб вызовет в команду Дениса Попова или Александра Сватка, которые оказались в резервном списке национальной команды. 

Первый матч сборных Украины и Испании пройдет в четверг, 20 марта, в Испании. Начало встречи запланировано на 21:45. 

Напомним, Руслан Ротань готовится уйти из "Александрии" из-за решения руководства клуба. 

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