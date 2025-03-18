Збірна України втратила першого гравця перед матчем із Бельгією

Максим Таловєров перед тренуванням. Фото: instagram.com/uafukraine/

Збірна України продовжує готуватися до протистояння з Бельгією в плей-офф Ліги Націй. Зі збірною "синьо-жовтих" поїхав один із футболістів, який набрав хорошу форму цього року.

Сталося те, чого побоювався головний тренер Сергій Ребров, повідомляє офіційний сайт УАФ.

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У середині поточного сезону Максим Таловєров переїхав з Австрії до Англії та підписав контракт із місцевим "Плімутом", який бореться за виживання в Чемпіоншипі. Український захисник швидко став одним із лідерів команди та улюбленцем уболівальників. Він отримав виклик до табору "синьо-жовтих" на матчі з Бельгією, але не зможе вийти на поле.

Максим Таловєров їде зі збірної України. Фото: скріншот instagram.com/uafukraine/

Що сталося з Таловєровим

Під час тренування 24-річний захисник травмував колінний суглоб. Футболіст відчув дискомфорт у нозі та залишив поле. Пізніше він попрощався з іншими гравцями та поїхав до "Плімута", де й відновлюватиметься від наслідків ушкодження. Найближчим часом Максим не зможе грати.

У розташуванні Сергія Реброва залишилося тільки три центральні захисники — Ілля Забарний, Микола Матвієнко та Валерій Бондар. Перші двоє, найімовірніше, і складуть пару центральних гравців оборони в основному складі. Але не виключено, що тренерський штаб викличе в команду Дениса Попова або Олександра Сватка, які опинилися в резервному списку національної команди.

Перший матч збірних України та Іспанії відбудеться в четвер, 20 березня, в Іспанії. Початок зустрічі заплановано на 21:45.

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