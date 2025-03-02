Джервонта Дэвис — Ламонт Роуч — как завершился бой и кто победил

Джервонта Дэвис против Ламонта Роуча. Фото: instagram.com/gervontaa

В Нью-Йорке состоялся большой вечер бокса. Его главным событием стал поединок Джервонта Дэвис — Ламонт Роуч.

Чемпион мира по версии WBA в легком весе Джервонта Дэвис был безапелляционным фаворитом по версии букмекеров накануне боя с Ламонтом Роучем, но поединок стал для него намного тяжелее, чем ожидалось, пишет портал Новини.LIVE.

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На Дэвиса накануне боя давали не более 1.06. На его соперника — 9,5.

Gervonta Tank Davis vs Lamont Roach Jr Highlights pic.twitter.com/iMdYRqhzpq - CornerKaos (@CornerKaos) 2 марта 2025 года

Как прошел бой

В целом, Джервонта Дэвис владел инициативой в большинстве раундов, с их течением он пытался повышать темп. Но был, мягко говоря, не безгрешен в обороне.

К примеру, в седьмом раунде, несмотря на преимущество Дэвиса, Роуч сумел удачно "попасть" в ответ, что сразу привело к клинчу.

В девятом раунде соперники устроили "махач", в результате которого Дэвис стал на колено и отошел в свой угол, за что получил предупреждение.

Lamont Roach заставляет Gervonta Davis взять a KNEE 😳pic.twitter.com/h5AoQLJo7H - Hassan (@Hassanwellss) March 2, 2025

В "чемпионских" раундах Роуч чаще перехватывал инициативу, организовывая хорошие выпады на соперника. Однако его усилий для победы оказалось недостаточно. Как, впрочем, и усилий Дэвиса.

Судьи объявили ничью между боксерами (115:113, 114:114, 114:114).

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