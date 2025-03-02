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"Танк" зупинився — Джервонта Девіс не зумів здолати Роуча

2 березня 2025 08:55
Олексій Паламарчук - Редактор
Джервонта Девіс — Ламонт Роуч — як завершився бій та хто переміг
Джервонта Девіс проти Ламонта Роуча. Фото: instagram.com/gervontaa
Олексій Паламарчук - Редактор

У Нью-Йорку відбувся великий вечір боксу. Його головною подією став поєдинок Джервонта Девіс — Ламонт Роуч.

Чемпіон світу за версією WBA в легкій вазі Джервонта Девіс був безапеляційним фаворитом за версією букмекерів напередодні бою з Ламонтом Роучем, але поєдинок став для нього набагато важчим, ніж очікувалося, пише портал Новини.LIVE. 

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На Девіса напередодні бою давали не більше 1.06. На його суперника — 9,5. 

Як пройшов бій

В цілому, Джервонта Девіс володів ініціативою у більшості раундів, з їхнім плином він намагався підвищувати темп. Але був, м'яко кажучи, не безгрішним в обороні.

Приміром, у сьомому раунді, попри перевагу Девіса, Роуч зумів вдало "попасти" у відповідь, що відразу призвело до клінчу.

У дев'ятому раунді суперники влаштували "махач", внаслідок якого Девіс став на коліно і відійшов у свій кут, за що отримав попередження. 

У "чемпіонських" раундах Роуч частіше перехоплював ініціативу, організовуючи хороші випади на суперника. Однак його зусиль для перемоги виявилось недостатньо. Як, зрештою, й зусиль Девіса. 

Судді оголосили нічию між боксерами (115:113, 114:114, 114:114). 

Нагадаємо, деякі з гравців збірної України з часом переїхали до Росії, де грали за місцеву збірну.

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