Тебого принес Ботсване первое золото, Лайлс стал третьим из-за COVID

Летсиле Тебого после завоевания золотой медали. Фото: Reuters/Kai Pfaffenbach

Чемпионом Игр в Париже на дистанции 200 метров стал молодой спортсмен Летсиле Тебого. Он стал первым представителем Ботсваны, который завоевал олимпийскую медаль.

Финал на этой дистанции запомнился не только спортивным достижением, но и драмой одного из спортсменов, сообщает портал Новини.LIVE.

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Летсиле Тебого сумел пробежать дистанцию в 200 метров всего за 19.46 секунд. Спортсмен из Ботсваны завоевал первую олимпийскую медаль в истории своей страны. Он не был фаворитом финала, но сумел воспользоваться проблемой главного конкурента.

Летсиле Тебого опережает соперников. Фото: Reuters/Kai Pfaffenbach

Что случилось с Лайлсом

Американец Ноа Лайлс пришел к финишу третьим. Он пропустил вперед не только Летсиле Тебого, но и соотечественника Кеннета Беднарека. После финиша спортсмен упал на дорожку, к нему поспешили медики.

Ноа Лайлс после финиша. Фото: Reuters/Kai Pfaffenbach

Вскоре в американской делегации объяснили, что Лайлсу за несколько дней до финала забега диагностировали коронавирус. Ноа не стал отказываться от попытки завоевать медаль и потратил все силы, чтобы прийти к финишу третьим. Лайлс заявил, что эта "бронза" станет для него особенной. Со стадиона спортсмена увезли на каталке.

Олимпиада-2024.

Легкая атлетика. Бег на 200 метров. Мужчины.

Летсиле Тебого (Ботсвана) — 19.46 Кеннет Беднарек (США) — 19.62 Ноа Лайлс (США) — 19.70.

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