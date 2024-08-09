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Тебого завоевал первое золото в истории Ботсваны, Лайлс стал третьим из-за COVID

9 августа 2024 10:01
Валерий Ковалевич - Редактор
Тебого принес Ботсване первое золото, Лайлс стал третьим из-за COVID
Летсиле Тебого после завоевания золотой медали. Фото: Reuters/Kai Pfaffenbach
Валерий Ковалевич - Редактор

Чемпионом Игр в Париже на дистанции 200 метров стал молодой спортсмен Летсиле Тебого. Он стал первым представителем Ботсваны, который завоевал олимпийскую медаль.

Финал на этой дистанции запомнился не только спортивным достижением, но и драмой одного из спортсменов, сообщает портал Новини.LIVE. 

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Летсиле Тебого сумел пробежать дистанцию в 200 метров всего за 19.46 секунд. Спортсмен из Ботсваны завоевал первую олимпийскую медаль в истории своей страны. Он не был фаворитом финала, но сумел воспользоваться проблемой главного конкурента. 

Летсиле Тебого
Летсиле Тебого опережает соперников. Фото: Reuters/Kai Pfaffenbach

Что случилось с Лайлсом 

Американец Ноа Лайлс пришел к финишу третьим. Он пропустил вперед не только Летсиле Тебого, но и соотечественника Кеннета Беднарека. После финиша спортсмен упал на дорожку, к нему поспешили медики. 

Ноа Лайлс
Ноа Лайлс после финиша. Фото: Reuters/Kai Pfaffenbach

Вскоре в американской делегации объяснили, что Лайлсу за несколько дней до финала забега диагностировали коронавирус. Ноа не стал отказываться от попытки завоевать медаль и потратил все силы, чтобы прийти к финишу третьим. Лайлс заявил, что эта "бронза" станет для него особенной. Со стадиона спортсмена увезли на каталке. 

Олимпиада-2024.

Легкая атлетика. Бег на 200 метров. Мужчины. 

  1. Летсиле Тебого (Ботсвана) — 19.46
  2. Кеннет Беднарек (США) — 19.62
  3. Ноа Лайлс (США) — 19.70.

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