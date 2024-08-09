Тебого приніс Ботсвані перше золото, Лайлс став третім через COVID

Тебого виборов перше золото в історії Ботсвани, Лайлс став третім через COVID
Чемпіоном Ігор у Парижі на дистанції 200 метрів став молодий спортсмен Летсіле Тебого. Він виявився першим представником Ботсвани, який виборов олімпійську медаль.
Фінал на цій дистанції запам'ятався не лише спортивним досягненням, а й драмою одного зі спортсменів, повідомляє портал Новини.LIVE.
Летсіле Тебого зумів пробігти дистанцію у 200 метрів лише за 19.46 секунд. Спортсмен із Ботсвани виборов першу олімпійську медаль в історії своєї країни. Він не був фаворитом фіналу, але зумів скористатися проблемою головного конкурента.
Що трапилося з Лайлсом
Американець Ноа Лайлс дістався фінішу третім. Він пропустив уперед не тільки Летсіле Тебого, а й співвітчизника Кеннета Беднарека. Після фінішу спортсмен впав на доріжку, до нього підійшли медики.
Незабаром в американській делегації пояснили, що Лайлсу за декілька днів до фіналу забігу діагностували коронавірус. Ноа не став відмовлятися від спроби вибороти медаль і витратив усі сили, щоб прийти до фінішу третім. Лайлс заявив, що ця "бронза" стане для нього особливою. Зі стадіону спортсмена відвезли на каталці.
Олімпіада-2024.
Легка атлетика. Біг на 200 метрів. Чоловіки.
- Летсіле Тебого (Ботсвана) — 19.46
- Кеннет Беднарек (США) — 19.62
- Ноа Лайлс (США) — 19.70.
Нагадаємо, Ребров може достроково піти зі збірної України через вигідну пропозицію.
Бущан переходить у відомий клуб — "Динамо" готує трансфер.
Китайська гімнастка стала зіркою Олімпіади через вчинок на церемонії нагородження.
Магучіх відповіла, на що витратить призові кошти за золото на Олімпіаді-2024.
Збірна США з баскетболу вирвала перемогу у Сербії, Леброн повторив унікальний рекорд.
Читайте Новини.LIVE!