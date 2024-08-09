Тебого приніс Ботсвані перше золото, Лайлс став третім через COVID

Летсіле Тебого після здобуття золотої медалі. Фото: Reuters/Kai Pfaffenbach

Чемпіоном Ігор у Парижі на дистанції 200 метрів став молодий спортсмен Летсіле Тебого. Він виявився першим представником Ботсвани, який виборов олімпійську медаль.

Фінал на цій дистанції запам'ятався не лише спортивним досягненням, а й драмою одного зі спортсменів, повідомляє портал Новини.LIVE.

Читайте також:

Летсіле Тебого зумів пробігти дистанцію у 200 метрів лише за 19.46 секунд. Спортсмен із Ботсвани виборов першу олімпійську медаль в історії своєї країни. Він не був фаворитом фіналу, але зумів скористатися проблемою головного конкурента.

Летсіле Тебого випереджає суперників. Фото: Reuters/Kai Pfaffenbach

Що трапилося з Лайлсом

Американець Ноа Лайлс дістався фінішу третім. Він пропустив уперед не тільки Летсіле Тебого, а й співвітчизника Кеннета Беднарека. Після фінішу спортсмен впав на доріжку, до нього підійшли медики.

Ноа Лайлс після фінішу. Фото: Reuters/Kai Pfaffenbach

Незабаром в американській делегації пояснили, що Лайлсу за декілька днів до фіналу забігу діагностували коронавірус. Ноа не став відмовлятися від спроби вибороти медаль і витратив усі сили, щоб прийти до фінішу третім. Лайлс заявив, що ця "бронза" стане для нього особливою. Зі стадіону спортсмена відвезли на каталці.

Олімпіада-2024.

Легка атлетика. Біг на 200 метрів. Чоловіки.

Летсіле Тебого (Ботсвана) — 19.46 Кеннет Беднарек (США) — 19.62 Ноа Лайлс (США) — 19.70.

Нагадаємо, Ребров може достроково піти зі збірної України через вигідну пропозицію.

Бущан переходить у відомий клуб — "Динамо" готує трансфер.

Китайська гімнастка стала зіркою Олімпіади через вчинок на церемонії нагородження.

Магучіх відповіла, на що витратить призові кошти за золото на Олімпіаді-2024.

Збірна США з баскетболу вирвала перемогу у Сербії, Леброн повторив унікальний рекорд.