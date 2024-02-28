Тейлор Свифт проведет сразу два концерта на стадионе мадридского Реала
Поединок мадридского "Реала" в чемпионате Испании перенесут из-за приезда на "Сантьяго Бернабеу" звезды мирового шоу-бизнеса. Американская певица Тейлор Свифт запланировала сразу несколько концертов на стадионе "королевского клуба".
Оба мероприятия на "Сантьяго Бернабеу" запланированы на конец мая, сообщает Relevo.
Обладательница многочисленных музыкальных премий Тейлор Свифт в рамках своего европейского тура посетит столицы крупных государств. Она выступит в Лондоне и в Мадриде. Концерты состоятся на легендарных спортивных аренах.
"Реал" вынужден переносить матчи
В мае 2024 года Тейлор Свифт выступит на стадионе "Сантьяго Бернабеу", где свои домашние матчи играет мадридский "Реал". Концерты запланированы на 29 и 30 мая.
Из-за этого "королевский клуб" попросил руководство испанской Ла Лиги перенести матч 38 тура, в котором "Реал" встретится с "Бетисом". Поединок должен был состояться 26 мая, но теперь его проведут на день раньше.
На концерты Тейлор Свифт в Мадриде уже подали заявки более 450 тысяч человек. Стадион "Сантьяго Бернабеу" может вместить на трибунах 81 044 зрителя.
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