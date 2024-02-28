Тейлор Свифт проведет сразу два концерта на стадионе мадридского Реала

Тейлор Свифт на премьере в Лос-Анджелесе. Фото: REUTERS/Mario Anzuoni

Поединок мадридского "Реала" в чемпионате Испании перенесут из-за приезда на "Сантьяго Бернабеу" звезды мирового шоу-бизнеса. Американская певица Тейлор Свифт запланировала сразу несколько концертов на стадионе "королевского клуба".

Оба мероприятия на "Сантьяго Бернабеу" запланированы на конец мая, сообщает Relevo.

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Обладательница многочисленных музыкальных премий Тейлор Свифт в рамках своего европейского тура посетит столицы крупных государств. Она выступит в Лондоне и в Мадриде. Концерты состоятся на легендарных спортивных аренах.

Тейлор Свифт со своим бойфрендом во время Супербоула. Фото: REUTERS/Brian Snyder

"Реал" вынужден переносить матчи

В мае 2024 года Тейлор Свифт выступит на стадионе "Сантьяго Бернабеу", где свои домашние матчи играет мадридский "Реал". Концерты запланированы на 29 и 30 мая.

Из-за этого "королевский клуб" попросил руководство испанской Ла Лиги перенести матч 38 тура, в котором "Реал" встретится с "Бетисом". Поединок должен был состояться 26 мая, но теперь его проведут на день раньше.

Стадион "Сантьяго Бернабеу" во время матча. Фото: REUTERS/Juan Medina

На концерты Тейлор Свифт в Мадриде уже подали заявки более 450 тысяч человек. Стадион "Сантьяго Бернабеу" может вместить на трибунах 81 044 зрителя.

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