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Тейлор Свифт проведет сразу два концерта на стадионе мадридского Реала

28 февраля 2024 12:41
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Тейлор Свифт проведет сразу два концерта на стадионе мадридского Реала
Тейлор Свифт на премьере в Лос-Анджелесе. Фото: REUTERS/Mario Anzuoni
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Поединок мадридского "Реала" в чемпионате Испании перенесут из-за приезда на "Сантьяго Бернабеу" звезды мирового шоу-бизнеса. Американская певица Тейлор Свифт запланировала сразу несколько концертов на стадионе "королевского клуба". 

Оба мероприятия на "Сантьяго Бернабеу" запланированы на конец мая, сообщает Relevo

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Обладательница многочисленных музыкальных премий Тейлор Свифт в рамках своего европейского тура посетит столицы крупных государств. Она выступит в Лондоне и в Мадриде. Концерты состоятся на легендарных спортивных аренах. 

Тейлор Свифт
Тейлор Свифт со своим бойфрендом во время Супербоула. Фото: REUTERS/Brian Snyder

"Реал" вынужден переносить матчи 

В мае 2024 года Тейлор Свифт выступит на стадионе "Сантьяго Бернабеу", где свои домашние матчи играет мадридский "Реал". Концерты запланированы на 29 и 30 мая. 

Из-за этого "королевский клуб" попросил руководство испанской Ла Лиги перенести матч 38 тура, в котором "Реал" встретится с "Бетисом". Поединок должен был состояться 26 мая, но теперь его проведут на день раньше. 

Сантьяго Бернабеу
Стадион "Сантьяго Бернабеу" во время матча. Фото: REUTERS/Juan Medina

На концерты Тейлор Свифт в Мадриде уже подали заявки более 450 тысяч человек. Стадион "Сантьяго Бернабеу" может вместить на трибунах 81 044 зрителя. 

Напомним, голкипер Андрей Лунин уйдет из "Реала" — голкипер получит выгодное предложение от другого клуба. 

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Тэйлор Свифт

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