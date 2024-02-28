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Тейлор Свіфт проведе одразу два концерти на стадіоні мадридського Реала

28 лютого 2024 12:41
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Тейлор Свіфт проведе одразу два концерти на стадіоні мадридського Реала
Тейлор Свіфт на прем'єрі в Лос-Анджелесі. Фото: REUTERS/Mario Anzuoni
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Поєдинок мадридського "Реала" у чемпіонаті Іспанії перенесуть через приїзд на "Сантьяго Бернабеу" зірки світового шоубізнесу. Американська співачка Тейлор Свіфт запланувала одразу декілька концертів на стадіоні "королівського клубу".

Обидва заходи на "Сантьяго Бернабеу" заплановані на кінець травня, повідомляє Relevo.

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Власниця численних музичних премій Тейлор Свіфт у рамках свого європейського туру відвідає столиці великих держав. Вона виступить у Лондоні та в Мадриді. Концерти відбудуться на легендарних спортивних аренах.

Тейлор Свіфт
Тейлор Свіфт зі своїм бойфрендом під час Супербоулу. Фото: REUTERS/Brian Snyder

"Реал" змушений переносити матчі

У травні 2024 Тейлор Свіфт виступить на стадіоні "Сантьяго Бернабеу", де свої домашні матчі грає мадридський "Реал". Концерти заплановані на 29 та 30 травня.

Через це "королівський клуб" попросив керівництво іспанської Ла-Ліги перенести матч 38 туру, в якому "Реал" зустрінеться з "Бетісом". Поєдинок мав відбутися 26 травня, але тепер його проведуть на день раніше.

Сантьяго Бернабеу
Стадіон "Сантьяго Бернабеу" під час матчу. Фото: REUTERS/Juan Medina

На концерти Тейлор Свіфт у Мадриді вже подали заявки понад 450 тисяч людей. Стадіон "Сантьяго Бернабеу" може вмістити на трибунах 81 044 глядачі.

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