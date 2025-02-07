Анжелика Терлюга кардинально изменила жизнь после рождения ребенка

Терлюга показала, чем интересным занимается в декрете — видео
Жизнь олимпийской призерки Токио-2020 по каратэ Анжелики Терлюги кардинально изменилась после того, как она родила дочь. Титулованная спортсменка и ее муж Владимир Зарецкий были вынуждены изменить свой быт.
Поэтому сейчас Анжелика делится в Instagram новым контентом.
Интересно, что несмотря на беременность Терлюга продолжала активно вести свой Instagram, а после рождения ребенка тематика постов изменилась. Сейчас на спортсменку подписано 164 тысячи подписчиков.
Терлюга осваивает материнство
В прошлом Терлюга постоянно публиковала или свои спортивные фото, или снимки в красивой одежде.
Сейчас же Анжелика делится опытом материнства. Будущим мамам каратистка рассказала как лучше выбрать кровать. При этом и прорекламировала один из магазинов. При отсутствии доходов от призовых спортсмены получают основной доход от раскрученных страниц в соцсетях.
Отметим, что у Терлюги и ее мужа Владимира Зарецкого родилась дочь 21 декабря. Младенца назвали Николь.
Напомним, ранее в сети опубликовали видео, где показали, как Сергей Ребров определяет заявку сборной Украины.
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