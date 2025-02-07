Анжеліка Терлюга кардинально змінила життя після народження дитини

Володимир Зарецький та Анжеліка Терлюга. Фото: instagram.com/anzhelika_terliuga

Життя олімпійської призерки Токіо-2020 з карате Анжеліки Терлюги кардинально змінилося після того, як вона народила доньку. Титулована спортсменка та її чоловік Володимир Зарецький були вимушені змінити свій побут.

Тому наразі Анжеліка ділиться в Instagram новим контентом.

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Цікаво, що попри вагітність Терлюга продовжувала активно вести свій Instagram, а після народження дитини тематика постів змінилася. Наразі на спортсменку підписано 164 тисячі підписників.

Терлюга опановує материнство

В минулому Терлюга постійно публікувала або свої спортивні фото, або знімки в красивому одязі.

Наразі ж Анжеліка ділиться досвідом материнства. Майбутнім мамам каратистка розповіла як краще вибрати ліжко. При цьому й прорекламувала один з магазинів. За відсутності доходів від призових спортсмени отримують основний дохід від розкручених сторінок в соцмережах.

Зазначимо, що у Терлюги та її чоловіка Володимира Зарецького народилася донька 21 грудня. Немовля назвали Ніколь.

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