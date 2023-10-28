Терлюга стала призеркой ЧМ по карате несмотря на скандал
На чемпионате мира по каратэ в Будапеште прошли финальные матчи. В бронзовом финале выступила украинка Анжелика Терлюга.
В своем бронзовом финале в весовой категории до 55 кг украинка победила благодаря отказу, сообщил портал Новини.LIVE.
Отметим, что полуфинал завершился для украинки скандалом после того как она уступила Ивет Горановой из Болгарии.
Бой завершился победой одесситки 14:11, но затем команда болгарки подала протест из-за несоответствия счета на табло. Девушкам пришлось заново возобновить схватку с 1:17 минуты, когда болгарка вела.
Терлюга завоевала бронзовую медаль
В схватке за третье место украинка должна была встретиться с Фатеме Саадати из Ирана, которая не вышла на схватку из-за травмы.
Отметим, что для Терлюги это первая бронза на чемпионатах мира.
Ранее 31-летняя Терлюга выигрывала серебро Олимпийских игр-2020, золото на Всемирных играх-2022, Европейских играх-2023 и на пяти чемпионатах Европы.
Прошедший в Будапеште чемпионат мира может стать последним в карьере украинки, которая была разозлена и подавлена несправедливостью в полуфинале турнира.
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