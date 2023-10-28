Терлюга стала призеркой ЧМ по карате несмотря на скандал

Анжелика Терлюга. Фото: УФК

На чемпионате мира по каратэ в Будапеште прошли финальные матчи. В бронзовом финале выступила украинка Анжелика Терлюга.

В своем бронзовом финале в весовой категории до 55 кг украинка победила благодаря отказу, сообщил портал Новини.LIVE.

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Отметим, что полуфинал завершился для украинки скандалом после того как она уступила Ивет Горановой из Болгарии.

Бой завершился победой одесситки 14:11, но затем команда болгарки подала протест из-за несоответствия счета на табло. Девушкам пришлось заново возобновить схватку с 1:17 минуты, когда болгарка вела.

Анжелика Терлюга. Фото: УФК

Терлюга завоевала бронзовую медаль

В схватке за третье место украинка должна была встретиться с Фатеме Саадати из Ирана, которая не вышла на схватку из-за травмы.

Отметим, что для Терлюги это первая бронза на чемпионатах мира.

Ранее 31-летняя Терлюга выигрывала серебро Олимпийских игр-2020, золото на Всемирных играх-2022, Европейских играх-2023 и на пяти чемпионатах Европы.

Прошедший в Будапеште чемпионат мира может стать последним в карьере украинки, которая была разозлена и подавлена несправедливостью в полуфинале турнира.

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