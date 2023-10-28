Терлюга стала призеркою ЧС з карате попри скандал
На чемпіонаті світу з карате у Будапешті пройшли фінальні матчі. У бронзовому фіналі виступила українка Анжеліка Терлюга.
У своєму бронзовому фіналі у ваговій категорії до 55 кг українка перемогла завдяки відмові, повідомляє портал Новини.LIVE.
Зазначимо, що півфінал завершився для українки скандалом після того, як вона поступилася Івет Горановій із Болгарії.
Бій завершився перемогою одеситки 14:11, але потім команда болгарки протестувала через невідповідність часу на табло. Дівчатам довелося заново відновити бій з 1:17 хвилини, коли болгарка вела.
Терлюга здобула бронзову медаль
У сутичці за третє місце українка мала зустрітися з Фатеме Саадаті з Ірану, яка не вийшла на бій через травму.
Зазначимо, що для Терлюги — це перша бронза на чемпіонатах світу.
Раніше 31-річна Терлюга вигравала срібло Олімпійських ігор-2020, золото на Всесвітніх іграх-2022, Європейських іграх-2023 та на п'яти чемпіонатах Європи.
Чемпіонат світу, що пройшов у Будапешті, може стати останнім у кар'єрі українки, яка була розлючена і пригнічена несправедливістю в півфіналі турніру.
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