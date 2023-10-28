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Терлюга стала призеркою ЧС з карате попри скандал

28 жовтня 2023 21:10
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Агабекян Карен
редактор
Терлюга стала призеркою ЧС з карате попри скандал
Анжеліка Терлюга. Фото: УФК
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

На чемпіонаті світу з карате у Будапешті пройшли фінальні матчі. У бронзовому фіналі виступила українка Анжеліка Терлюга.

У своєму бронзовому фіналі у ваговій категорії до 55 кг українка перемогла завдяки відмові, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Зазначимо, що півфінал завершився для українки скандалом після того, як вона поступилася Івет Горановій із Болгарії.

Бій завершився перемогою одеситки 14:11, але потім команда болгарки протестувала через невідповідність часу на табло. Дівчатам довелося заново відновити бій з 1:17 хвилини, коли болгарка вела.

Анжеліка Терлюга
Анжеліка Терлюга. Фото: УФК

Терлюга здобула бронзову медаль

У сутичці за третє місце українка мала зустрітися з Фатеме Саадаті з Ірану, яка не вийшла на бій через травму.

Зазначимо, що для Терлюги — це перша бронза на чемпіонатах світу.

Раніше 31-річна Терлюга вигравала срібло Олімпійських ігор-2020, золото на Всесвітніх іграх-2022, Європейських іграх-2023 та на п'яти чемпіонатах Європи.

Чемпіонат світу, що пройшов у Будапешті, може стати останнім у кар'єрі українки, яка була розлючена і пригнічена несправедливістю в півфіналі турніру.

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