МЛС запретила телохранителю Месси выходить на поле

Яссин Чеуко и Лионель Месси. Фото: instagram.com/yasstcheuko

Футбольная лига Северной Америки МЛС решила ограничить полномочия телохранителя Лионеля Месси Яссина Чеуко. Ему запретили выбегать на поле и ловить нарушителей.

О решении Лиги сообщил портал Bolavip.

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Лионель Месси и Яссин Чеуко. Фото: instagram.com/yasstcheuko

Телохранителю Месси запретили работать на матчах

По информации источника, Чеуко запретили работать во время матчей, поскольку у каждого из стадионов МЛС есть своя служба безопасности.

По словам Яссина, за 20 месяцев работы в США 16 человек выбегало на поле во время матчей "Интера" Майами. Телохранитель называет это большой проблемой МЛС, поскольку ранее за семь лет работы в Европе в Лиге 1 и в Лиги чемпионов зрители всего шесть раз выбегали на поле.

"Я люблю МЛС и КОНКАКАФ, но мы должны работать вместе, я люблю помогать. Я не лучше остальных, но у меня есть свой опыт из Европы, но это нормально, я понимаю решение", — прокомментировал произошедшее Чеуко.

Яссин, который является бывшим спецназовцем армии США, был нанят Дэвидом Бекхэмом для обеспечения безопасности Месси.

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