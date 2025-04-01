МЛС заборонила тілоохоронцю Мессі виходити на поле

Яссін Чеуко і Ліонель Мессі. Фото: instagram.com/yasstcheuko

Футбольна ліга Північної Америки МЛС вирішила обмежити охоронця Ліонеля Мессі Яссіна Чеуко. Йому заборонили вибігати на поле і ловити порушників.

Про рішення ліги повідомив портал Bolavip.

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Ліонель Мессі та Яссін Чеуко. Фото: instagram.com/yasstcheuko

Охоронцю Мессі заборонили працювати на матчах

За інформацією джерела, Чеуко заборонили працювати під час матчів, оскільки у кожного зі стадіонів МЛС є своя служба безпеки.

За словами Яссіна, за 20 місяців роботи в США 16 осіб вибігали на поле під час матчів "Інтер" Маямі. Охоронець називає це великою проблемою МЛС, оскільки раніше за сім років роботи в Європі в Лізі 1 і в Лізі чемпіонів лише шість разів вибігали глядачі на поле.

"Я люблю МЛС і КОНКАКАФ, але ми повинні працювати разом, я люблю допомагати, я не кращий за всіх інших, але у мене є свій досвід з Європи, але це нормально, я розумію рішення", — прокоментував подію Чеуко.

Яссін, який є колишнім спецпризначенцем армії США, був найнятий Девідом Бекхемом для забезпечення безпеки Мессі.

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