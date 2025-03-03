Минспорта лишило Тимощука, Каладзе и Карякина спортивных званий в Украине

Бывший игрок "Динамо" Каха Каладзе. Фото: instagram.com/kakhakaladze

Министерство молодежи и спорта Украины объявило о лишении спортивных званий ряда спортсменов. Среди них есть очень известные фамилии.

Футболисты Анатолий Тимощук и Каха Каладзе, шахматист Сергей Карякин, а также еще десятки спортсменов лишены престижных спортивных званий, сообщает Министерство молодежи и спорта.

Читайте также:

В частности, речь идет о звании "Заслуженный мастер спорта Украины", "Мастер спорта Украины" и "Мастер спорта Украины международного класса". Также есть люди, которых лишили звания "Заслуженный тренер Украины".

Бывший игрок сборной Украины Анатолий Тимощук. Фото: росСМИ

Известные имена в списке

Анатолия Тимощука и Сергея Карякина лишили званий "Заслуженный мастер спорта Украины" и "Мастер спорта Украины". Каху Каладзе оставили без звания "Мастер спорта Украины международного класса".

В списке также присутствует гребчиха Лариса Жалинская, которая сбежала в Россию. Ее лишили званий "Мастер спорта Украины международного класса" и "Мастер спорта Украины".

Черновицкий каратист Евгений Пилипюк, который не вернулся в Украину после одного из турниров, лишен звания "Мастер спорта Украины". То же касается и его жены.

Больше не является заслуженным тренером Украины представитель велосипедного спорта Сергей Степаненко.

В списке на лишение званий также присутствуют: Александр Ощепков (универсальный бой), Артем Мелкумян (различные единоборства), Дмитрий Грущак (биатлон).

Полный список доступен вот здесь.

Напомним, стало известно, кто из украинских футболистов заработал больше всего денег за годы независимости.

Сборная Украины готовится к поединкам против Бельгии, уже можно узнать о кадровой ситуации в команде Реброва.

"Манчестер Юнайтед" планирует заменить голкипера Андре Онана на другого известного вратаря. Узнайте, идет ли речь об Андрее Лунине.

Известная украинская спортсменка призналась, что пережила тяжелый период после Олимпиады.