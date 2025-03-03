Мінспорту позбавило Тимощука, Каладзе та Карякіна спортивних звань в Україні

Колишній гравець "Динамо" Каха Каладзе. Фото: instagram.com/kakhakaladze

Міністерство молоді та спорту України оголосило про позбавлення спортивних звань низки спортсменів. Серед них є дуже відомі прізвища.

Футболісти Анатолій Тимощук та Каха Каладзе, шахіст Сергій Карякін, а також ще десятки спортсменів позбавлені престижних спортивних звань, повідомляє Міністерство молоді та спорту.

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Зокрема, йдеться про звання "Заслужений майстер спорту України", "Майстер спорту України" та "Майстер спорту України міжнародного класу". Також є люди, яких позбавили звання "Заслужений тренер України".

Колишній гравець збірної України Анатолій Тимощук. Фото: росЗМІ

Відомі імена у списку

Анатолія Тимощука та Сергія Карякіна позбавили звань "Заслужений майстер спорту України" та "Майстер спорту України". Каху Каладзе залишили без звання "Майстер спорту України міжнародного класу".

У списку також присутня веслувальниця Лариса Жалінська, яка втікла до Росії. її позбавили звань "Майстер спорту України міжнародного класу" та "Майстер спорту України".

Чернівецький каратист Євген Пилипюк, який не повернувся до України після одного із турнірів, позбавлений звання "Майстер спорту України". Те саме стосується й його дружини.

Більше не є заслуженим тренером України представник велосипедного спорту Сергій Степаненко.

У списку на позбавлення звань також присутні: Олександр Ощепков (універсальний бій), Артем Мелкумян (різні єдиноборства), Дмитро Грущак (біатлон).

Повний список доступний ось тут.

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