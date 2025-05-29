Тимощук выиграл дело в CAS и впервые выступил с заявлением

Анатолий Тимощук в Санкт-Петербурге. Фото: росСМИ

Известный экс-футболист Анатолий Тимощук, ныне работающий в "Зените", дал первый комментарий после решения Спортивного арбитражного суда (CAS) в свою пользу. Суд удовлетворил его апелляцию на попытку лишить тренерской лицензии и наград.

В интервью российским пропагандистским СМИ Тимощук заявил, что считает решение суда полным восстановлением своей профессиональной репутации. Он подчеркнул, что намерен бороться за свое имя и дальше, если возникнут новые ограничения.

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"Все награды мне должны вернуть — это решение высшей спортивной инстанции Европы. Если будут какие-то меры — я их оспорю. Я всегда буду защищать свое имя", — заявил Тимощук.

Анатолий Тимощук в России. Фото: росСМИ

Поддержка от клуба и команды

Также бывший капитан сборной Украины подчеркнул, что с самого начала получает поддержку от "Зенита" и игроков команды. Он описал клуб как "одну семью", где "все работают на результат" и "защищают интересы футбола по всему миру".

Он также прокомментировал обвинения, связанные с передачей экипировки, назвав их необоснованными и сравнив с действиями, которые "практикуются всеми клубами мира в рамках благотворительности".

Несмотря на одобрение CAS, общественная и профессиональная реакция на действия Тимощука остается крайне противоречивой, особенно в свете продолжающейся войны, которую ведет Россия против Украины.

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