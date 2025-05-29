Тимощук виграв справу в CAS та вперше виступив із заявою

Анатолій Тимощук у Санкт-Петербурзі. Фото: росЗМІ

Відомий ексфутболіст Анатолій Тимощук, який нині працює в "Зеніті", дав перший коментар після рішення Спортивного арбітражного суду (CAS) на свою користь. Суд задовольнив його апеляцію на спробу позбавити тренерської ліцензії та нагород.

В інтерв'ю російським пропагандистським ЗМІ Тимощук заявив, що вважає рішення суду повним відновленням своєї професійної репутації. Він підкреслив, що має намір боротися за своє ім'я і далі, якщо виникнуть нові обмеження.

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"Усі нагороди мені мають повернути — це рішення вищої спортивної інстанції Європи. Якщо будуть якісь заходи — я їх оскаржу. Я завжди буду захищати своє ім'я", — заявив Тимощук.

Анатолій Тимощук у Росії. Фото: росЗМІ

Підтримка від клубу і команди

Також колишній капітан збірної України наголосив, що від самого початку отримує підтримку від "Зеніту" та гравців команди. Він описав клуб як "одну сім'ю", де "всі працюють на результат" та "захищають інтереси футболу по всьому світу".

Він також прокоментував звинувачення, пов'язані з передачею екіпіровки, назвавши їх необґрунтованими та порівнявши з діями, які "практикуються всіма клубами світу в рамках благодійності".

Попри схвалення CAS, громадська та професійна реакція на дії Тимощука залишається вкрай суперечливою, особливо у світлі триваючої війни, яку веде Росія проти України.

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