Тимощук сфотографувався з російським олігархом Ротенбергом

Анатолій Тимощук у Росії. Фото: росЗМІ

Колишній капітан збірної України Анатолій Тимощук знову опинився в центрі скандалу. Цього разу він засвітився на фото з підсанкційним російським олігархом і хокейним тренером Романом Ротенбергом.

На знімку також присутній колишній півзахисник "Зеніту" Владислав Радимов. Сам Ротенберг підписав фото словами "З дитинства за "Зеніт"!" та розмістив його у своїх соцмережах.

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Анатолій Тимощук (ліворуч), Роман Ротенберг і Владислав Радимов. Фото: росЗМІ

Що відомо про скандальну фігуру Тимощука

Тимощуку раніше вже було повідомлено про підозру у фінансуванні російських військових підрозділів. За даними ЗМІ, він допомагає окупантам, продовжуючи працювати в структурі пітерського "Зеніту", де обіймає посаду помічника головного тренера.

Роман Ротенберг — одна з найвпливовіших фігур у російському спорті. Він обіймає посаду головного тренера хокейного клубу СКА, а також входить до керівних органів Федерації хокею Росії. При цьому Ротенберг — виходець із сім'ї, тісно пов'язаної з верхівкою путінського режиму, і його активно використовують як один із публічних інструментів спортивної пропаганди РФ на тлі війни проти України.

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