Тимощук сфотографировался с российским олигархом Ротенбергом

Анатолий Тимощук в России. Фото: росСМИ

Бывший капитан сборной Украины Анатолий Тимощук вновь оказался в центре скандала. На этот раз он засветился на фото с подсанкционным российским олигархом и хоккейным тренером Романом Ротенбергом.

На снимке также присутствует бывший полузащитник "Зенита" Владислав Радимов. Сам Ротенберг подписал фото словами "С детства за "Зенит"!" и разместил его в своих соцсетях.

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Анатолий Тимощук (слева), Роман Ротенберг и Владислав Радимов. Фото: росСМИ

Что известно о скандальной фигуре Тимощука

Тимощуку ранее уже было сообщено о подозрении в финансировании российских военных подразделений. По данным СМИ, он помогает оккупантам, продолжая работать в структуре питерского "Зенита", где занимает должность помощника главного тренера.

Роман Ротенберг — один из самых влиятельных фигур в российском спорте. Он занимает пост главного тренера хоккейного клуба СКА, а также входит в руководящие органы Федерации хоккея России. При этом Ротенберг — выходец из семьи, тесно связанной с верхушкой путинского режима, и активно используется в качестве одного из публичных инструментов спортивной пропаганды РФ на фоне войны против Украины.

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