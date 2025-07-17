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Главная Спорт Титулованный и известный спортсмен погиб от удара молнии

Титулованный и известный спортсмен погиб от удара молнии

Ua ru
Дата публикации 17 июля 2025 15:21
Олимпийский призер Одун Гренвольд погиб от удара молнии
Одун Гренвольд на Олимпийских играх. Фото: instagram.com/skiracingmedia/

Трагическая новость пришла из Норвегии. В возрасте 49 лет погиб Одун Гренвольд, бронзовый призер Олимпийских игр 2010 года во фристайле.

Его жизнь оборвалась внезапно, когда молния ударила в коттедж, где он отдыхал вместе с женой, сообщает Reuters.

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Несчастный случай произошел в момент, когда супруги находились на природе. Медики, прибывшие на место, уже не смогли спасти бывшего спортсмена. Его жена выжила, но пережила сильнейший шок и находится под наблюдением. 

Одун Гренвольд
Одун Гренвольд празднует победу. Фото: instagram.com/alpineteamnorway/

Что известно о Гренвольде

Одун был одним из пионеров норвежского фристайла, а в юности пробовал себя и в горнолыжном спорте. Главным достижением в его карьере стала бронза Олимпиады в Ванкувере-2010. Позже он стал тренером сборной Норвегии по ски-кроссу и воспитал не одно поколение талантливых лыжников.

Гренвольд был не только выдающимся атлетом, но и человеком, который вдохновлял окружающих. В норвежской федерации лыжных видов спорта его называют душой команды и тем, кто всегда был рядом в трудные моменты. 

Напомним, бывший футболист "Динамо", который был звездой команды, подан в розыск в Бразилии. 

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В одном из главных правил футбола появится изменение, которое повлияет на результаты многих команд. 

спорт Норвегия Олимпийские игры Лыжный спорт молния
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
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