Олімпійський призер Одун Гренвольд загинув від удару блискавки

Одун Гренвольд на Олімпійських іграх. Фото: instagram.com/skiracingmedia/

Трагічна новина прийшла з Норвегії. У віці 49 років загинув Одун Гренвольд, бронзовий призер Олімпійських ігор 2010 року у фристайлі.

Його життя обірвалося раптово, коли блискавка вдарила в котедж, де він відпочивав разом із дружиною, повідомляє Reuters.

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Одун Гренвольд святкує перемогу. Фото: instagram.com/alpineteamnorway/

Що відомо про Гренвольда

Одун був одним із піонерів норвезького фрістайлу, а в юності пробував себе і в гірськолижному спорті. Головним досягненням у його кар'єрі стала бронза Олімпіади у Ванкувері-2010. Пізніше він став тренером збірної Норвегії зі скі-кросу та виховав не одне покоління талановитих лижників.

Гренвольд був не тільки видатним атлетом, а й людиною, яка надихала оточуючих. У норвезькій федерації лижних видів спорту його називають душею команди й тим, хто завжди був поруч у важкі моменти.

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