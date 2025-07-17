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Головна Спорт Титулований та відомий спортсмен загинув від удару блискавки

Титулований та відомий спортсмен загинув від удару блискавки

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Дата публікації: 17 липня 2025 15:21
Олімпійський призер Одун Гренвольд загинув від удару блискавки
Одун Гренвольд на Олімпійських іграх. Фото: instagram.com/skiracingmedia/

Трагічна новина прийшла з Норвегії. У віці 49 років загинув Одун Гренвольд, бронзовий призер Олімпійських ігор 2010 року у фристайлі.

Його життя обірвалося раптово, коли блискавка вдарила в котедж, де він відпочивав разом із дружиною, повідомляє Reuters.

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Нещасний випадок стався в момент, коли подружжя перебувало на природі. Медики, які прибули на місце, вже не змогли врятувати колишнього спортсмена. Його дружина вижила, але пережила сильний шок та перебуває під наглядом.

Одун Гренвольд
Одун Гренвольд святкує перемогу. Фото: instagram.com/alpineteamnorway/

Що відомо про Гренвольда

Одун був одним із піонерів норвезького фрістайлу, а в юності пробував себе і в гірськолижному спорті. Головним досягненням у його кар'єрі стала бронза Олімпіади у Ванкувері-2010. Пізніше він став тренером збірної Норвегії зі скі-кросу та виховав не одне покоління талановитих лижників.

Гренвольд був не тільки видатним атлетом, а й людиною, яка надихала оточуючих. У норвезькій федерації лижних видів спорту його називають душею команди й тим, хто завжди був поруч у важкі моменти.

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спорт Норвегія Олімпійські ігри Лижний спорт блискавка
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
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