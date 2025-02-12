Лидер Арсенала пропустит остаток сезона — что произошло

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета. Фото: REUTERS/Albert Gea

Один из претендентов на чемпионство в английской Премьер-лиге понес тяжелую кадровую потерю. Один из лидеров команды, похоже, пропустит остаток сезона.

Форвард лондонского "Арсенала" Кай Хаверц получил травму мышечного характера во время тренировочного сбора, сообщает The Athletic.

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По предварительным оценкам, он вернется на поле только в следующем сезоне. Это проблема для "Арсенала", учитывая, что в команде очень мало номинальных форвардов.

🚨 Kai Havertz set to miss the rest of season through injury. Форвард "Арсенала" получил разрыв подколенного сухожилия во время тренировки в лагере #AFC в Дубае. Неясно, потребуется ли 25-летнему немецкому специалисту операция, но основное внимание уделяется подготовке к кампании 2025-26 @TheAthleticFC https://t.co/ItOTRkSsxI - David Ornstein (@David_Ornstein) 12 февраля 2025 г.

Травма Хаверца

У Кая Хаверца разрыв подколенного сухожилия. Клубные врачи будут решать, нужна ли немцу операция.

Даже если операции не будет, в ближайшее время Хаверц на поле не вернется.

В этом сезоне Хаверц сыграл за "Арсенал" 34 матча во всех турнирах, забил 15 мячей и сделал пять голевых передач.

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