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Топклуб Англії втратив ключового гравця до кінця сезону

12 лютого 2025 16:29
Олександр Ільющенков - Редактор
Лідер Арсеналу пропустить залишок сезону — що сталося
Головний тренер "Арсенала" Мікель Артета. Фото: REUTERS/Albert Gea
Олександр Ільющенков - Редактор

Один із претендентів на чемпіонство в англійській Прем'єр-лізі поніс важку кадрову втрату. Один із лідерів команди, схоже, пропустить залишок сезону.

Форвард лондонського "Арсеналу" Кай Гаверц отримав травму м'язового характеру під час тренувального збору, повідомляє The Athletic.

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За попередніми оцінками, він повернеться на поле лише наступного сезону. Це проблема для "Арсеналу", враховуючи, що в команді дуже мало номінальних форвардів. 

Травма Гаверца

У Кая Гаверца розрив підколінного сухожилля. Клубні лікарі будуть вирішувати, чи потрібна німцю операція. 

Навіть якщо операції не буде, найближчим часом Гаверц на поле не повернеться. 

Цього сезону Гаверц зіграв за "Арсенал" 34 матчі у всіх турнірах, забив 15 м'ячів та зробив п'ять гольових передач. 

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