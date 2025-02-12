Лідер Арсеналу пропустить залишок сезону — що сталося

Головний тренер "Арсенала" Мікель Артета. Фото: REUTERS/Albert Gea

Один із претендентів на чемпіонство в англійській Прем'єр-лізі поніс важку кадрову втрату. Один із лідерів команди, схоже, пропустить залишок сезону.

Форвард лондонського "Арсеналу" Кай Гаверц отримав травму м'язового характеру під час тренувального збору, повідомляє The Athletic.

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За попередніми оцінками, він повернеться на поле лише наступного сезону. Це проблема для "Арсеналу", враховуючи, що в команді дуже мало номінальних форвардів.

🚨 Kai Havertz set to miss rest of season through injury. Arsenal forward suffered torn hamstring during training at #AFC camp in Dubai. Unclear if 25yo Germany international will require surgery but focus is getting fit for 2025-26 campaign @TheAthleticFC https://t.co/ItOTRkSsxI — David Ornstein (@David_Ornstein) February 12, 2025

Травма Гаверца

У Кая Гаверца розрив підколінного сухожилля. Клубні лікарі будуть вирішувати, чи потрібна німцю операція.

Навіть якщо операції не буде, найближчим часом Гаверц на поле не повернеться.

Цього сезону Гаверц зіграв за "Арсенал" 34 матчі у всіх турнірах, забив 15 м'ячів та зробив п'ять гольових передач.

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