Топ-клуб сделал Довбика целью номер один — стала известна сумма предложения Жироне

Украинский форвард Артем Довбик. Фото: "Жирона"

Украинский форвард испанской "Жироны" Артем Довбик привлек к себе внимание многих клубов. Способствовала этому его результативность, которая принесла футболисту награду Пичичи Ла Лиги.

Об интересе к футболисту топовых клубов сообщил портал El Nacional.

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Самым активным в переговорном процессе по Довбику продолжает оставаться мадридский "Атлетико".

Команда Диего Симеоне считает Довбика своей приоритетной целью на летнее трансферное окно и готовит на украинца 40 млн евро.

"Матрасники" хотят предложить за украинца большую сумму, но в Английской премьер-лиге есть клубы, готовые дать больше. На стороне "Атлетико" только статус топового клуба с местом в Лиге чемпионов. В Англии за украинцев охотятся в основном середняки вроде "Вест Хэма" и "Вулверхэмптона".

Также Довбику в "Атлетико" обещают увеличить зарплату. Правда, пока не известно, во сколько раз будет это увеличение. Минусом перехода станет наличие у мадридцев на контракте Альваро Мораты.

В текущем сезоне Довбик забил 24 мяча в 36 матчах, что сделало его лучшим бомбардиром чемпионата и пятым в погоне за "золотой бутсой".

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