Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Топ-клуб сделал Довбика целью номер один — стала известна сумма предложения Жироне arrow

Топ-клуб сделал Довбика целью номер один — стала известна сумма предложения Жироне

27 мая 2024 17:15
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Топ-клуб сделал Довбика целью номер один — стала известна сумма предложения Жироне
Украинский форвард Артем Довбик. Фото: "Жирона"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Украинский форвард испанской "Жироны" Артем Довбик привлек к себе внимание многих клубов. Способствовала этому его результативность, которая принесла футболисту награду Пичичи Ла Лиги.

Об интересе к футболисту топовых клубов сообщил портал El Nacional.

Читайте также:

Кто самый настырный в охоте на Довбика

Самым активным в переговорном процессе по Довбику продолжает оставаться мадридский "Атлетико".

Команда Диего Симеоне считает Довбика своей приоритетной целью на летнее трансферное окно и готовит на украинца 40 млн евро.

"Матрасники" хотят предложить за украинца большую сумму, но в Английской премьер-лиге есть клубы, готовые дать больше. На стороне "Атлетико" только статус топового клуба с местом в Лиге чемпионов. В Англии за украинцев охотятся в основном середняки вроде "Вест Хэма" и "Вулверхэмптона".

Также Довбику в "Атлетико" обещают увеличить зарплату. Правда, пока не известно, во сколько раз будет это увеличение. Минусом перехода станет наличие у мадридцев на контракте Альваро Мораты.

В текущем сезоне Довбик забил 24 мяча в 36 матчах, что сделало его лучшим бомбардиром чемпионата и пятым в погоне за "золотой бутсой".

Напомним, Шовковский пригласит в "Динамо" одну из звезд чемпионата Бразилии.

Гвардиола подтвердил уход из "Манчестер Сити" — Де Брюйне и Эдерсон тоже покинут клуб.

"Динамо" и "Шахтер" пытаются подписать Герреро. 

Пихаленок прокомментировал уход из "Днепра-1" — где будет играть украинец. 

Харри Кейн официально завоевал "Золотую бутсу".

футбол
Артем Довбик
Футбол трансферы
Атлетико Мадрид
Жирона
украинские легионеры (футбол)

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

06:44 ТЦК будет по-новому проверять мужчин на улицах — что изменится уже с 18 мая

24 мая 2024

14:38 Тарифы на электричество — цену привяжут к потреблению

21 мая 2024

07:46 Цены на электричество вырастут с 1 июня — для кого изменятся тарифы

17 мая 2024

13:45 Юрист рассказал, какое наказание ждет мужчин, не имеющих при себе военного билета

16 мая 2024

08:52 Роналду возвращается в Европу и уже выбрал новый клуб

20 мая 2024

04:16Как поступить, если в ТЦК запрещают пользоваться телефоном

27 мая 2024

07:52 Тарифы с 1 июня — какие будут цены на электричество, газ и воду

19 мая 2024

20:01В Крыму поразили российский малый ракетный корабль "Циклон", есть жертвы, — СМИ

20 мая 2024

12:26 В Жироне разочарованы ситуацией с Довбиком — заявление главного тренера

21:45 В ТЦК рассказали, как ВВК оценивает пригодность к службе