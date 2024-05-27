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Топклуб зробив Довбика метою номер один — стала відома сума пропозиції Жироні

27 травня 2024 17:15
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Агабекян Карен
редактор
Топклуб зробив Довбика метою номер один — стала відома сума пропозиції Жироні
Український форвард Артем Довбик. Фото: "Жирона"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Український форвард іспанської "Жирони" Артем Довбик привернув увагу багатьох клубів. Сприяла цьому його результативність, яка принесла футболістові нагороду Пічічі Ла-Ліги.

Про інтерес до футболіста топових клубів повідомив портал El Nacional.

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Хто самий активний у полюванні на Довбика

Найактивнішим у переговорному процесі щодо Довбика продовжує залишатися мадридський "Атлетіко".

Команда Дієго Сімеоне вважає Довбика своєю пріоритетною метою на літнє трансферне вікно та готує на українця 40 млн євро.

"Матрасники" хочуть запропонувати за українця велику суму, але в Англійській прем'єр-лізі є клуби, які готові дати більше. На боці "Атлетіко" лише статус топового клубу із місцем у Лізі чемпіонів. В Англії за українців полюють в основному середняки на кшталт "Вест Гема" та "Вулвергемптону".

Також Довбику в "Атлетіко" обіцяють збільшити зарплатню. Щоправда, поки що не відомо, у скільки разів буде це збільшення. Мінусом переходу стане наявність у мадридців на контракті Альваро Морати.

У поточному сезоні Довбик забив 24 м'ячі у 36 матчах, що зробило його найкращим бомбардиром. чемпіонату та п'ятим у гонитві за "золотою бутсою".

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