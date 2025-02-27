Тоттенхэм открыто выступил против названия Тоттенхэм для своего клуба

Игроки "Шпор". Фото: Reuters

Лондонский "Тоттенхэм" шокировал весь мир требованиями относительно употребления своего названия. В клубе недовольны, что их называют "Тоттенхэм".

Об этом сообщил портал The Athletic.

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Болельщики "Тоттенхэма". Фото: Reuters

Что с названием "Тоттенхэм"

Английские СМИ и телетрансляторы получили официальное обращение лондонского клуба, где требуют употреблять либо полное название "Тоттенхэм Хотспур", либо "Шпоры" (Spurs).

В клубе заявили, что использование "Тоттенхэм" находится под запретом. На новые требования телетрансляторы перешли с 19 января.

В клубе не хотят называться "Тоттенхэмом", потому что это название района в Лондоне, а не команды.

Такую инфографику давали до изменений. Фото: The Athletic

Такой инфографика стала после изменений. Фото: The Athletic

Борьба против названия "Тоттенхэм" ведется клубом еще с 2011 года, а с 2023-го она усилилась и клуб убрал это название с логотипа.

Клубом разрешено называть их "Тоттенхэм Хотспур", "Футбольный клуб "Тоттенхэм Хотспур", THFC, "Шпоры".

В сезоне 2024/2025 гг. "Тоттенхэм" в АПЛ после 27 туров занимает 13-ю позицию с 33 очками в активе.

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