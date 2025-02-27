Тоттенгем відкрито виступив проти назви Тоттенгем для свого клуба

Гравці "Шпор". Фото: Reuters

Лондонський "Тоттенгем" шокував весь світ вимогами щодо вживання своєї назви. В клубі незадоволені, що їх називають "Тоттенгем".

Про це повідомив портал The Athletic.

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Що з назвою "Тоттенгема"

Англійські ЗМІ та телетранслятори отримали офіційне звернення лондонського клубу, де вимагають вживати або повну назву "Тоттенгем Готспур", або "Шпори" (Spurs).

В клубі заявили, що використання "Тоттенгем" знаходиться під забороною. На нові вимоги телетранслятори перейшли з 19 січня.

У клубі не хочуть називатися "Тоттенгемом", бо це назва району в Лондоні, а не команди.

Таку інфографіку давали до змін. Фото: The Athletic

Такою інфографіка стала після змін. Фото: The Athletic

Боротьба проти назви "Тоттенгем" ведеться клубом ще з 2011 року, а з 2023-го вона посилилась й клуб прибрав цю назву з логотипу.

Клубом дозволено називати їх "Тоттенгем Готспур", "Футбольний клуб "Тоттенгем Готспур", THFC, "Шпори".

У сезоні 2024/2025 рр. "Тоттенгем" в АПЛ після 27 турів посідає 13-ту позицію з 33 очками в активі.

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