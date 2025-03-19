Трабзонспор хочет приобрести игрока Шахтера Артема Бондаренко — все детали

Главный тренер "Трабзонспора" Фатих Текке. Фото: instagram.com/fatih.tekke9

В Турции появился клуб, который, похоже, избрал себе приоритетным украинский трансферный рынок. Сейчас он интересуется очередным украинцем.

Турецкий "Трабзонспор" активно следит за игроком донецкого "Шахтера" Артемом Бондаренко, сообщает Fotomac.

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Игрок донецкого "Шахтера" Артем Бондаренко. Фото: instagram.com/tema_bondarik

Бондаренко и "Трабзонспор"

По данным СМИ, турецкий клуб предлагал за игрока 7 миллионов евро, но "Шахтер" хотел 12 миллионов. Поэтому переговоры оказались неудачными.

Далее у "Трабзонспора" сменился тренер, команду возглавил Фатих Текке. Он уже одобрил переговоры по Бондаренко.

Они могут состояться уже летом. "Трабзонспор" хочет сделать новое предложение и рассчитывает, что "Шахтер" пойдет в переговорах навстречу.

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