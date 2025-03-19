Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Трабзонспор хоче придбати ще одного українця — про кого йдеться arrow

Трабзонспор хоче придбати ще одного українця — про кого йдеться

19 березня 2025 21:55
Максим Коваленко - Редактор
Трабзонспор хоче придбати гравця Шахтаря Артема Бондаренка — всі деталі
Головний тренер "Трабзонспора" Фатіх Текке. Фото: instagram.com/fatih.tekke9
Максим Коваленко - Редактор

У Туреччині з'явився клуб, який, видається, обрав собі пріоритетним український трансферний ринок. Зараз він цікавиться черговим українцем. 

Турецький "Трабзонспор" активно слідкує за гравцем донецького "Шахтаря" Артемом Бондаренком, повідомляє Fotomac

Читайте також:

Він намагався придбати українця ще взимку. Та спроба виявилась невдалою.

Артем Бондаренко
Гравець донецького "Шахтаря" Артем Бондаренко. Фото: instagram.com/tema_bondarik

Бондаренко та "Трабзонспор" 

За даними ЗМІ, турецький клуб пропонував за гравця 7 мільйонів євро, але "Шахтар" хотів 12 мільйонів. Тому переговори виявилися невдалими.

Далі у "Трабзонспора" змінився тренер, команду очолив Фатіх Текке. Він вже схвалив переговори щодо Бондаренка. 

Вони можуть відбутися вже влітку. "Трабзонспор" хоче зробити нову пропозицію і розраховує, що "Шахтар" піде у переговорах назустріч. 

У "Трабзонспорі" вже грають троє українців — Арсеній Батагов, Данило Сікан та Олександр Зубков. 

Нагадаємо, тренер збірної України Сергій Ребров розповів, чи зіграє Артем Довбик проти Бельгії. 

Англійський "Ліверпуль" вирішив, кого з гравців хоче продати влітку, після закінчення сезону АПЛ. 

Португалець Кріштіану Роналду може підписати контракт з клубом з Європи, є причина.

Росіяни знайшли нову гордість — футбольний м'яч, яким зіграють проти Гренади.

спорт ФК Шахтар Футбол трансфери Артем Бондаренко спортсмени Трабзонспор
Реклама
Реклама
Реклама