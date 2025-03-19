Трабзонспор хоче придбати гравця Шахтаря Артема Бондаренка — всі деталі

Головний тренер "Трабзонспора" Фатіх Текке. Фото: instagram.com/fatih.tekke9

У Туреччині з'явився клуб, який, видається, обрав собі пріоритетним український трансферний ринок. Зараз він цікавиться черговим українцем.

Турецький "Трабзонспор" активно слідкує за гравцем донецького "Шахтаря" Артемом Бондаренком, повідомляє Fotomac.

Читайте також:

Він намагався придбати українця ще взимку. Та спроба виявилась невдалою.

Гравець донецького "Шахтаря" Артем Бондаренко. Фото: instagram.com/tema_bondarik

Бондаренко та "Трабзонспор"

За даними ЗМІ, турецький клуб пропонував за гравця 7 мільйонів євро, але "Шахтар" хотів 12 мільйонів. Тому переговори виявилися невдалими.

Далі у "Трабзонспора" змінився тренер, команду очолив Фатіх Текке. Він вже схвалив переговори щодо Бондаренка.

Вони можуть відбутися вже влітку. "Трабзонспор" хоче зробити нову пропозицію і розраховує, що "Шахтар" піде у переговорах назустріч.

У "Трабзонспорі" вже грають троє українців — Арсеній Батагов, Данило Сікан та Олександр Зубков.

Нагадаємо, тренер збірної України Сергій Ребров розповів, чи зіграє Артем Довбик проти Бельгії.

Англійський "Ліверпуль" вирішив, кого з гравців хоче продати влітку, після закінчення сезону АПЛ.

Португалець Кріштіану Роналду може підписати контракт з клубом з Європи, є причина.

Росіяни знайшли нову гордість — футбольний м'яч, яким зіграють проти Гренади.