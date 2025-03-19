Трабзонспор хоче придбати гравця Шахтаря Артема Бондаренка — всі деталі

Трабзонспор хоче придбати ще одного українця — про кого йдеться
У Туреччині з'явився клуб, який, видається, обрав собі пріоритетним український трансферний ринок. Зараз він цікавиться черговим українцем.
Турецький "Трабзонспор" активно слідкує за гравцем донецького "Шахтаря" Артемом Бондаренком, повідомляє Fotomac.
Він намагався придбати українця ще взимку. Та спроба виявилась невдалою.
Бондаренко та "Трабзонспор"
За даними ЗМІ, турецький клуб пропонував за гравця 7 мільйонів євро, але "Шахтар" хотів 12 мільйонів. Тому переговори виявилися невдалими.
Далі у "Трабзонспора" змінився тренер, команду очолив Фатіх Текке. Він вже схвалив переговори щодо Бондаренка.
Вони можуть відбутися вже влітку. "Трабзонспор" хоче зробити нову пропозицію і розраховує, що "Шахтар" піде у переговорах назустріч.
У "Трабзонспорі" вже грають троє українців — Арсеній Батагов, Данило Сікан та Олександр Зубков.
Нагадаємо, тренер збірної України Сергій Ребров розповів, чи зіграє Артем Довбик проти Бельгії.
Англійський "Ліверпуль" вирішив, кого з гравців хоче продати влітку, після закінчення сезону АПЛ.
Португалець Кріштіану Роналду може підписати контракт з клубом з Європи, є причина.
Росіяни знайшли нову гордість — футбольний м'яч, яким зіграють проти Гренади.
Читайте Новини.LIVE!