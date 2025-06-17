Батагов из Трабзонспора привлек клубы из Серии А — что решил клуб

Арсений Батагов в составе "Трабзонспора". Фото: instagram.com/trabzonspor/

Украинский защитник Арсений Батагов, выступающий за "Трабзонспор", оказался в центре трансферных слухов. К молодому игроку проявляют интерес клубы из итальянской Серии А и французской Лиги 1.

Однако руководство турецкого клуба уже определилось с позицией по своему футболисту, сообщает Hurriyet.

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Ни главный тренер команды Фатих Текке, ни президент Эртугрул Доган не планируют отпускать Батагова, независимо от суммы, предложенной за трансфер. В "Трабзонспоре" считают его ключевым элементом обороны и ценят прогресс, который он демонстрирует за последний сезон.

Арсений Батагов на тренировке. Фото: instagram.com/trabzonspor/

Что известно о контракте Батагова

В сезоне 2024/2025 украинец провел 23 матча, отметился двумя голами и одной результативной передачей. Батагов уверенно закрепился в составе и регулярно вызывается в молодежную сборную Украины.

Согласно данным портала Transfermarkt, контракт защитника с клубом рассчитан до июня 2028 года. Его текущая трансферная стоимость оценивается в 3,5 миллиона евро.

Такой подход "Трабзонспора" подчеркивает доверие к молодому игроку и сигнализирует о серьезных планах на него в будущем.

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