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Главная Спорт Трабзонспор отреагировал на информацию о продаже украинца

Трабзонспор отреагировал на информацию о продаже украинца

Ua en ru
Дата публикации 17 июня 2025 11:01
Батагов из Трабзонспора привлек клубы из Серии А — что решил клуб
Арсений Батагов в составе "Трабзонспора". Фото: instagram.com/trabzonspor/
Ключові моменти Что известно о контракте Батагова

Украинский защитник Арсений Батагов, выступающий за "Трабзонспор", оказался в центре трансферных слухов. К молодому игроку проявляют интерес клубы из итальянской Серии А и французской Лиги 1.

Однако руководство турецкого клуба уже определилось с позицией по своему футболисту, сообщает Hurriyet.

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Ни главный тренер команды Фатих Текке, ни президент Эртугрул Доган не планируют отпускать Батагова, независимо от суммы, предложенной за трансфер. В "Трабзонспоре" считают его ключевым элементом обороны и ценят прогресс, который он демонстрирует за последний сезон. 

Арсений Батагов
Арсений Батагов на тренировке. Фото: instagram.com/trabzonspor/

Что известно о контракте Батагова

В сезоне 2024/2025 украинец провел 23 матча, отметился двумя голами и одной результативной передачей. Батагов уверенно закрепился в составе и регулярно вызывается в молодежную сборную Украины.

Согласно данным портала Transfermarkt, контракт защитника с клубом рассчитан до июня 2028 года. Его текущая трансферная стоимость оценивается в 3,5 миллиона евро.

Такой подход "Трабзонспора" подчеркивает доверие к молодому игроку и сигнализирует о серьезных планах на него в будущем.

Напомним, в Украине можно будет посмотреть трансляцию этапа Бриллиантовой лиги в Париже с участием Ярославы Магучих и Юлии Левченко. 

Австралийская спортсменка Никола Олислагерс поделилась мнением о соперничестве с украинскими соперницами. 

Кака прокомментировал вклад в мировой футболу Лионеля Месси и Криштиану Роналду. 

Известный тренер поделился мнением об игре сборной Украины под руководством Сергея Реброва. 

спорт футбол Футбол трансферы Арсений Батагов Трабзонспор
Иван Крутогоров - Редактор
Автор:
Иван Крутогоров
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