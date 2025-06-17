Батагов із Трабзонспора привабив клуби із Серії А — що вирішив клуб

Арсеній Батагов у складі "Трабзонспора". Фото: instagram.com/trabzonspor/

Український захисник Арсеній Батагов, який виступає за "Трабзонспор", опинився в центрі трансферних чуток. До молодого гравця виявляють інтерес клуби з італійської Серії А та французької Ліги 1.

Однак керівництво турецького клубу вже визначилося з позицією щодо свого футболіста, повідомляє Hurriyet.

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Ні головний тренер команди Фатіх Текке, ні президент Ертугрул Доган не планують відпускати Батагова, незалежно від суми, запропонованої за трансфер. У "Трабзонспорі" вважають його ключовим елементом оборони та цінують прогрес, який він демонструє за останній сезон.

Арсеній Батагов на тренуванні. Фото: instagram.com/trabzonspor/

Що відомо про контракт Батагова

У сезоні 2024/2025 українець провів 23 матчі, відзначився двома голами та однією результативною передачею. Батагов впевнено закріпився у складі та регулярно викликається до молодіжної збірної України.

Згідно з даними порталу Transfermarkt, контракт захисника з клубом розрахований до червня 2028 року. Його поточна трансферна вартість оцінюється в 3,5 мільйона євро.

Такий підхід "Трабзонспора" підкреслює довіру до молодого гравця і сигналізує про серйозні плани на нього в майбутньому.

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