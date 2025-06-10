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Главная Спорт Трабзонспору клуб из ТОП-лиги предложил 10 млн за украинца

Трабзонспору клуб из ТОП-лиги предложил 10 млн за украинца

Ua en ru
Дата публикации 10 июня 2025 19:58
Лацио хочет купить украинца Батагова, Трабзонспор требует 20 миллионов евро
Арсений Батагов и Даниил Сикан. Фото: "Трабзонспор"

Турецкий "Трабзонспор" летом может выгодно продать одного из своих украинских футболистов. Правда, стоимость игрока будет не маленькой.

О возможном трансфере сообщил портал Taka Gazetesi.

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Арсений Батагов. Фото: "Трабзонспор"

Известный клуб интересуется украинцем

Итальянский "Лацио", как сообщил источник, подал предложение в размере около 10 миллионов евро за молодого украинского центрального защитника Арсения Батагова.

Капитан юношеской сборной Украины U-21 после перехода из "Зари" стал основным центрбеком "Трабзонспора". Поэтому, несмотря на предложение, турецкий клуб не спешит продавать 23-летнего футболиста. "Трабзон" требует минимум 20 млн евро и долю от будущей перепродажи.

Тренерский штаб считает, что в случае сохранения в команде партнера Батагова по центру защиты Стефана Савича Арсений может показать еще лучший результат и станет дороже.

В прошлом сезоне Батагов провел за турецкий клуб 23 матча, в которых забил два гола и сделал ассист.

У Батагова действующий контракт с "Трабзонспором" до лета 2028 года. Статистический портал "Трансфермаркт" оценивает игрока в 3,5 млн евро.

Напомним, экс-игрок "Динамо" Артем Милевский попал в неприятную ситуацию.

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Игорь Терзий - Редактор
Автор:
Игорь Терзий
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