Лаціо хоче купити українця Батагова, Трабзонспор вимагає 20 мільйонів євро

Трабзонспору клуб із ТОП-ліги запропонував 10 млн за українця
Турецький "Трабзонспор" влітку може вигідно продати одного зі своїх українських футболістів. Щоправда, вартість гравця буде не маленькою.
Про можливий трансфер повідомив портал Taka Gazetesi.
Відомий клуб цікавиться українцем
Італійський "Лаціо", як повідомило джерело, подав пропозицію в розмірі близько 10 мільйонів євро за молодого українського центрального захисника Арсенія Батагова.
Капітан юнацької збірної України U-21 після переходу із "Зорі" став основним центрбеком "Трабзонспора". Саме тому, попри пропозицію, турецький клуб не поспішає продавати 23-річного футболіста. "Трабзон" вимагає мінімум 20 млн євро та частку від майбутнього перепродажу.
Тренерський штаб вважає, що у разі збереження в команді партнера Батагова по центру захисту Стефана Савича Арсеній може показати ще кращий результат та стане дорожчим.
Минулого сезону Батагов провів за турецький клуб 23 матчі, в яких забив два голи та зробив асист.
У Батагова чинний контракт з "Трабзонспором" до літа 2028 року. Статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює гравця в 3,5 млн євро.
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