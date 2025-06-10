Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Армія Новини Економіка Спорт Відео
ІндустріїЄвробачення1ПогодаВійськоПромоСмакITУкраїна АрхівРецепти АрхівМодаШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиМетеоСвітЕксклюзивХронікиТЦК та СПВійськовийВійна 2024СпортГрошіНаукаСвітлоРезервСьогодніКіноШтабОгоДімАктуальноМобілізаціяВійськова економікаWowЗСУНерухомістьФінансистТвариниСадАрміяSuperВійнаТехнологіїСуспільствоНовини дняЕкономістКурсЛайфхакиЇжаПодіїТуризмРинок праціЕкономікаУкраїнаКомбатДемобілізаціяФінансиІнвестиціїSmartЕкономіка 2024ПсихологіяЄвробаченнякухняАвтоТЦКВалютаLifeПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +Шоу-бізнесТехноСвятаМедцентрПолітикаЛьвівРецепти

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Рецепти
Мода
Психологія
Дім
Кіно
Авто
Туризм
Спорт
Метео
Технології
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Трабзонспору клуб із ТОП-ліги запропонував 10 млн за українця

Трабзонспору клуб із ТОП-ліги запропонував 10 млн за українця

Ua en ru
Дата публікації: 10 червня 2025 19:58
Лаціо хоче купити українця Батагова, Трабзонспор вимагає 20 мільйонів євро
Арсеній Батагов та Данило Сікан. Фото: "Трабзонспор"

Турецький "Трабзонспор" влітку може вигідно продати одного зі своїх українських футболістів. Щоправда, вартість гравця буде не маленькою.

Про можливий трансфер повідомив портал Taka Gazetesi.

Реклама
Читайте також:
Арсений Батагов
Арсеній Батагов. Фото: "Трабзонспор"

Відомий клуб цікавиться українцем

Італійський "Лаціо", як повідомило джерело, подав пропозицію в розмірі близько 10 мільйонів євро за молодого українського центрального захисника Арсенія Батагова.

Капітан юнацької збірної України U-21 після переходу із "Зорі" став основним центрбеком "Трабзонспора". Саме тому, попри пропозицію, турецький клуб не поспішає продавати 23-річного футболіста. "Трабзон" вимагає мінімум 20 млн євро та частку від майбутнього перепродажу.

Тренерський штаб вважає, що у разі збереження в команді партнера Батагова по центру захисту Стефана Савича Арсеній може показати ще кращий результат та стане дорожчим.

Минулого сезону Батагов провів за турецький клуб 23 матчі, в яких забив два голи та зробив асист.

У Батагова чинний контракт з "Трабзонспором" до літа 2028 року. Статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює гравця в 3,5 млн євро.

Нагадаємо, ексгравець "Динамо" Артем Мілевський потрапив у неприємну ситуацію.

Гравець київського клубу Володимир Бражко знову був помічений у компанії відомої блогерки Дар'ї Квіткової.

Після чергової російської атаки на Київ постраждали Софіївський собор та легендарний столичний стадіон.

Наставником збірної України після Сергія Реброва може стати іноземець із досвідом роботи в національних командах.

футбол Футбол трансфери Лаціо українські легіонери (футбол) Арсеній Батагов Трабзонспор
Ігор Терзій - Редактор
Автор:
Ігор Терзій
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
1 /

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації