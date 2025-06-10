Лаціо хоче купити українця Батагова, Трабзонспор вимагає 20 мільйонів євро

Арсеній Батагов та Данило Сікан. Фото: "Трабзонспор"

Турецький "Трабзонспор" влітку може вигідно продати одного зі своїх українських футболістів. Щоправда, вартість гравця буде не маленькою.

Про можливий трансфер повідомив портал Taka Gazetesi.

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Відомий клуб цікавиться українцем

Італійський "Лаціо", як повідомило джерело, подав пропозицію в розмірі близько 10 мільйонів євро за молодого українського центрального захисника Арсенія Батагова.

Капітан юнацької збірної України U-21 після переходу із "Зорі" став основним центрбеком "Трабзонспора". Саме тому, попри пропозицію, турецький клуб не поспішає продавати 23-річного футболіста. "Трабзон" вимагає мінімум 20 млн євро та частку від майбутнього перепродажу.

Тренерський штаб вважає, що у разі збереження в команді партнера Батагова по центру захисту Стефана Савича Арсеній може показати ще кращий результат та стане дорожчим.

Минулого сезону Батагов провів за турецький клуб 23 матчі, в яких забив два голи та зробив асист.

У Батагова чинний контракт з "Трабзонспором" до літа 2028 року. Статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює гравця в 3,5 млн євро.

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