Скандал в Барселоне — Ямаль недоволен трансфером Рэшфорда

Трансфер Решфорда вызвал скандал в Барселоне
Молодой талант "Барселоны" Ламин Ямаль выразил недовольство тем, что клуб подписал Маркуса Рэшфорда. Ранее "сине-гранатовые" отвергли вариант с Нико Уильямсом.
Президент Лапорта якобы обещал Ямалю трансфер испанского вингера из "Атлетика", но клуб изменил приоритеты в последний момент, сообщает Sportskeeda.
Решение подписать Маркуса Рэшфорда выглядело как экономически мотивированный шаг. У "Барселоны" не получилось договориться с Нико Уильямсом по финансовым условиям, а англичанин оказался более доступной и быстрой альтернативой.
Хотя Рэшфорд может усилить атакующую группу и дать отдых основным игрокам, непредсказуемость ситуации не понравилась Ламину Ямалю. У игрока возникло ощущение, что обещания клуба рушатся в угоду оперативным решениям, и это вызывает внутренний конфликт.
Что известно про Ямаля
Главный талант "Барселоны" в прошлом сезоне активно участвовал во всех командных успехах, стал одним из основных источников креатива на левом фланге. Клуб надеялся усилить позицию подключением Нико Уильямса, чтобы создать конфигурацию с большим потенциалом. Но сделка сорвалась из‑за условий агента и финансовых ограничений клуба.
В итоге было принято решение взять Рэшфорда в аренду с опцией выкупа без согласия Ямаля. Переговоры с Уильямсом оказались слишком сложными, клуб не смог согласовать ключевые пункты контракта и условия регистрации.
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