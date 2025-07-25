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Головна Спорт Трансфер Решфорда викликав скандал у Барселоні

Трансфер Решфорда викликав скандал у Барселоні

Ua ru
Дата публікації: 25 липня 2025 10:54
Скандал у Барселоні — Ямаль незадоволений трансфером Решфорда
Маркус Решфорд під час презентації. Фото: Reuters/Albert Gea

Молодий талант "Барселони" Ламін Ямаль висловив невдоволення тим, що клуб підписав Маркуса Решфорда. Раніше "синьо-гранатові" відкинули варіант із Ніко Вільямсом.

Президент Лапорта нібито обіцяв Ямалю трансфер іспанського вінгера з "Атлетика", але клуб змінив пріоритети в останній момент, повідомляє Sportskeeda.

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Рішення підписати Маркуса Решфорда виглядало як економічно мотивований крок. У "Барселони" не вийшло домовитися з Ніко Вільямсом за фінансовими умовами, а англієць виявився більш доступною та швидкою альтернативою.

Хоча Решфорд може посилити атакувальну групу та дати відпочинок основним гравцям, непередбачуваність ситуації не сподобалася Ламіну Ямалю. У гравця виникло відчуття, що обіцянки клубу руйнуються на догоду оперативним рішенням, і це викликає внутрішній конфлікт.

Що відомо про Ямаля

Головний талант "Барселони" в минулому сезоні брав активну участь у всіх командних успіхах, став одним з основних джерел креативу на лівому фланзі. Клуб сподівався посилити позицію підключенням Ніко Вільямса, щоб створити конфігурацію з великим потенціалом. Але угода зірвалася через умови агента та фінансові обмеження клубу.

Ламин Ямаль
Ламін Ямаль став новою "десяткою" "Барселони". Фото: Reuters/Albert Gea

У підсумку було прийнято рішення взяти Решфорда в оренду з опцією викупу без згоди Ямаля. Переговори з Вільямсом виявилися занадто складними, клуб не зміг узгодити ключові пункти контракту та умови реєстрації.

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спорт футбол Барселона Маркус Рашфорд Ламін Ямал
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
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