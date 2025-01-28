Трансфер Таловерова в клуб из Англии может сорваться — что известно

Трансфер Таловерова в Англию может сорваться — известна причина
Трансфер одного из самых перспективных игроков сборной Украины по футболу может сорваться. Уже известна причина задержки.
Футболист австрийского клуба ЛАСК Максим Таловеров должен перейти в английский "Плимут", но у этого трансфера появились проблемы, сообщает ТаТоТаке.
Стороны сейчас обсуждают детали контракта. И команда Таловерова хочет прописать одно условие.
Таловеров пока не переходит в "Плимут"
ЛАСК и "Плимут" договорились о трасфере украинца (это должно быть 1,5 - 2 млн евро). Но сам игрок пока что находится в Линце и продолжает переговоры относительно личного контракта с представителями "Плимута".
По данным источников журналистов, команда Таловерова хочет предусмотреть в контракте пункт о возможности перейти в другой клуб в случае вылета "Плимута" из Лиги 1.
"Плимут" сейчас находится на последнем месте в таблице Чемпионшипа, имея серьезное отставание от зоны выживания.
В случае, если сделка будет достигнута, Таловеров отправится на медосмотр и подаст документа на получение британской визы.
Напомним, форвард римской "Ромы" Артем Довбик может переехать в Саудовскую Аравию.
В этой стране уже находится другой украинский игрок, вратарь киевского "Динамо" Георгий Бущан.
У мадридского "Реала" уже есть кандидатура, которая должна заменить украинца Андрея Лунина.
Украинский гимнаст планирует свое выступления в составе сборной США.
Читайте Новини.LIVE!