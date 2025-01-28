Трансфер Таловєрова до клубу з Англії може зірватись — що відомо

Трансфер Таловєрова до Англії може зірватися — відома причина
Трансфер одного із найперспективніших гравців збірної України з футболу може зірватись. Вже відома причина затримки.
Футболіст австрійського клубу ЛАСК Максим Таловєров має перейти до англійського "Плімута", але у цього трансферу з'явились проблеми, повідомляє ТаТоТаке.
Сторони зараз обговорюють деталі контракту. І команда Таловєрова хоче прописати одну умову.
Таловєров поки не переходить в "Плімут"
ЛАСК та "Плімут" домовились про трасфер українця (це має бути 1,5 - 2 млн євро). Але сам гравець поки що перебуває в Лінці і продовжує переговори щодо особистого контракту з представниками "Плімута".
За даними джерел журналістів, команда Таловєрова хоче передбачити в контракті пункт про можливість перейти до іншого клубу у разі вильоту "Плімута" з Ліги 1.
"Плімут" зараз знаходиться на останньому місці у таблиці Чемпіоншипа, маючи серйозне відставання від зони виживання.
У разі, якщо угода буде досягнута, Таловєров вирушить на медогляд та подасть документа на отримання британської візи.
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