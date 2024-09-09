Довбик на фоне критики в свой адрес пропустит матч Ромы с Дженоа

Артем Довбик во время атаки. Фото: Reuters/Alberto Lingria

Форвард "Ромы" Артем Довбик пропустит не только следующий матч сборной Украины в Лиге Наций, но и поединок в чемпионате Италии. Травма футболиста оказалась более серьезной, чем предполагалось изначально.

В Италии уже начинают критиковать "Рому" за трансфер Довбика, сообщает Tutto Mercato.

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Тренерский штаб "Ромы" готовится к матчу чемпионата Италии против "Дженоа" без Артема Довбика. Украинский форвард продолжает восстанавливаться от травмы бедра. В клубе решили не рисковать здоровьем футболиста и позволить ему провести на больничном еще одну неделю.

Артем Довбик в футболке "Ромы". Фото: Reuters/Alberto Lingria

Довбика начинают критиковать

Бывший форвард "Жироны" сыграл за "Рому" уже три официальных матча после трансфера из испанского клуба. Украинец не отметился результативными действиями в составе своей новой команды. Тренерский штаб "Ромы" доволен самоотдачей Довбика, но итальянские журналисты считают переход Артема ошибкой.

Довбик в сборной Украины. Фото: УАФ

В Италии пишут, что Довбик не подходит под стиль игры "Ромы". К тому же ему необходима адаптация в новом чемпионате, потому Артем в ближайшее время может не оправдать ожидания болельщиков.

Как бы то ни было, в матче "Ромы" против "Дженоа" на позиции форварда сыграет Пауло Дибала. В сборной Украины Артема Довбика заменил Роман Яремчук.

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