Довбик на фоне критики в свой адрес пропустит матч Ромы с Дженоа

Травма Довбика оказалась серьезной — форварда уже критикуют в Италии
Форвард "Ромы" Артем Довбик пропустит не только следующий матч сборной Украины в Лиге Наций, но и поединок в чемпионате Италии. Травма футболиста оказалась более серьезной, чем предполагалось изначально.
В Италии уже начинают критиковать "Рому" за трансфер Довбика, сообщает Tutto Mercato.
Тренерский штаб "Ромы" готовится к матчу чемпионата Италии против "Дженоа" без Артема Довбика. Украинский форвард продолжает восстанавливаться от травмы бедра. В клубе решили не рисковать здоровьем футболиста и позволить ему провести на больничном еще одну неделю.
Довбика начинают критиковать
Бывший форвард "Жироны" сыграл за "Рому" уже три официальных матча после трансфера из испанского клуба. Украинец не отметился результативными действиями в составе своей новой команды. Тренерский штаб "Ромы" доволен самоотдачей Довбика, но итальянские журналисты считают переход Артема ошибкой.
В Италии пишут, что Довбик не подходит под стиль игры "Ромы". К тому же ему необходима адаптация в новом чемпионате, потому Артем в ближайшее время может не оправдать ожидания болельщиков.
Как бы то ни было, в матче "Ромы" против "Дженоа" на позиции форварда сыграет Пауло Дибала. В сборной Украины Артема Довбика заменил Роман Яремчук.
Напомним, тренер сборной Украины раскритиковал игру Трубина после поражения в Лиге Наций.
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