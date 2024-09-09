Довбик на тлі критики на свою адресу пропустить матч Роми з Дженоа

Травма Довбика виявилася серйозною — форварда вже критикують в Італії
Форвард "Роми" Артем Довбик пропустить не лише наступний матч збірної України у Лізі Націй, а й поєдинок у чемпіонаті Італії. Травма футболіста виявилася серйознішою, ніж передбачалося спочатку.
В Італії вже починають критикувати "Рому" за трансфер Довбика, повідомляє Tutto Mercato.
Тренерський штаб "Роми" готується до матчу чемпіонату Італії проти "Дженоа" без Артема Довбика. Український форвард продовжує відновлюватись від травми стегна. У клубі вирішили не ризикувати здоров'ям футболіста та дозволити йому провести на лікарняному ще один тиждень.
Довбика починають критикувати
Колишній форвард "Жирони" зіграв за "Рому" вже три офіційні матчі після трансферу з іспанського клубу. Українець не відзначився результативними діями у складі своєї нової команди. Тренерський штаб "Роми" задоволений самовіддачею Довбика, але італійські журналісти вважають перехід Артема помилкою.
В Італії пишуть, що Довбик не підходить під стиль гри "Роми". До того ж йому необхідна адаптація в новому чемпіонаті, тому Артем найближчим часом може не виправдати очікування вболівальників.
Хай там як, у матчі "Роми" проти "Дженоа" на позиції форварда зіграє Пауло Дібала. У збірній України Артема Довбика замінив Роман Яремчук.
Нагадаємо, тренер збірної України розкритикував гру Трубіна після поразки у Лізі Націй.
Ракіцький готується до переходу до екзотичного клубу — що відомо.
Чехія прийме Україну — букмекери здивували прогнозом на гру Ліги Націй.
Закривайте весь чемпіонат — Вернидуб прокоментував проведення матчів у Кривому Розі.
Збірна України у кризі — хто може замінити Реброва.
Читайте Новини.LIVE!