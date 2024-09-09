Довбик на тлі критики на свою адресу пропустить матч Роми з Дженоа

Артем Довбик під час атаки. Фото: Reuters/Alberto Lingria

Форвард "Роми" Артем Довбик пропустить не лише наступний матч збірної України у Лізі Націй, а й поєдинок у чемпіонаті Італії. Травма футболіста виявилася серйознішою, ніж передбачалося спочатку.

В Італії вже починають критикувати "Рому" за трансфер Довбика, повідомляє Tutto Mercato.

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Тренерський штаб "Роми" готується до матчу чемпіонату Італії проти "Дженоа" без Артема Довбика. Український форвард продовжує відновлюватись від травми стегна. У клубі вирішили не ризикувати здоров'ям футболіста та дозволити йому провести на лікарняному ще один тиждень.

Артем Довбик у футболці "Роми". Фото: Reuters/Alberto Lingria

Довбика починають критикувати

Колишній форвард "Жирони" зіграв за "Рому" вже три офіційні матчі після трансферу з іспанського клубу. Українець не відзначився результативними діями у складі своєї нової команди. Тренерський штаб "Роми" задоволений самовіддачею Довбика, але італійські журналісти вважають перехід Артема помилкою.

Довбик у збірній України. Фото: УАФ

В Італії пишуть, що Довбик не підходить під стиль гри "Роми". До того ж йому необхідна адаптація в новому чемпіонаті, тому Артем найближчим часом може не виправдати очікування вболівальників.

Хай там як, у матчі "Роми" проти "Дженоа" на позиції форварда зіграє Пауло Дібала. У збірній України Артема Довбика замінив Роман Яремчук.

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