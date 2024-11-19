Силвиньо прокомментировал матч Албании против Украины

Главный тренер сборной Албании Силвиньо. Фото: скриншот

Главный тренер сборной Албании Силвиньо заявил, что его команду ждет тяжелая игра, которая покажет кто лучше. Сборная Украины сыграет с албанцами сегодня, 19 ноября.

Об этом тренер рассказал на пресс-конференции, пишет портал Dynamo.kiev.

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По словам тренера, сейчас группа В1 является самой равной из всех. По его словам, может произойти все, что угодно.

"Если говорить о предыдущем матче Грузии против Украины — я видел его. Это была сложная игра, шансы были 50 на 50. Украинцы сыграли вничью, и это свидетельствует в пользу того, что эта группа очень ровная", — отметил он.

Игроки сборных Албании и Украины. Фото: УАФ

Кроме этого, он отметил, что у каждой команды есть хорошие игроки и тренеры, которые умеют удивлять.

"Мы рассчитываем на победу, потому что будем играть при поддержке домашних трибун. Но, конечно, мы уважаем Украину, у них хорошая, тяжелая команда. Нам нужно сыграть один из лучших матчей, поскольку у нас еще есть шансы даже выиграть группу. Это наша цель на сегодня", — заявил тренер.

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